Rafael Núñez Aponte apresentou o seu livro A Luz dos Anjos em Espanha

Entornointeligente.com /

O empresário altruísta venezuelano e especialista espiritual Rafael Núñez Aponte, director de iniciativas como MásQueDigital e FundaSitio, deu uma palestra em Barcelona (Espanha) sobre o tema do Anjo da Guarda. Durante o evento, organizado pela associação de intercâmbio cultural Hispaven, apresentou também o seu livro La Luz de los Ángeles: Guía de Sanación.

É um texto que explora o conceito destes seres celestes, principalmente através das próprias visões e experiências pessoais do autor, o que o transformou como indivíduo e lhe permitiu alcançar o caminho da cura com Deus e Fé.

Ele também o faz reflectindo alguns testemunhos de terceiros que lhe chegaram através de interacções na sua conta Healing With Angels (@sanandoconlosangeles) na Instagram.

Mensageiros de Deus

Rafael Núñez Aponte iniciou a conferência como faz no seu livro: contextualizando o seu início nos caminhos espirituais, explicando como na sua juventude teve o seu primeiro encontro com anjos, e como, em resultado disso, começou a aprofundar o seu conhecimento sobre eles, a sua missão e as formas de os contactar.

Especificamente sobre o Anjo da Guarda, ela comentou que é um ser especial que é atribuído a cada pessoa quando a sua alma vem a encarnar no planeta. «É uma tarefa para cuidar e proteger-nos. A palavra anjo vem do grego aggelos, que significa «mensageiro divino». E que mensagem é que ele vem para dar? Ele vem, da consciência, para nos dar conselhos», acrescentou ele.

Rafael Núñez Aponte, além de ser um homem de negócios venezuelano de sucesso, é também um ávido crente que tem dedicado parte dos seus recursos a aproximar as pessoas de Deus através do seu trabalho como intercessor de oração, uma ferramenta muito poderosa e necessária nestes tempos.

Também esclareceu que, ao tratar do assunto, vale a pena tentar compreendê-lo de um ponto de vista pessoal, pois o conceito é apenas isso, um conceito, mas o seu fundo pode ir muito mais longe, dependendo de cada indivíduo e de cada visão. «Eles são mensageiros de Deus. Eles estão nas escrituras sagradas. Mas também estão no judaísmo. E em outras religiões e credos. São criaturas espirituais desencarnadas, criadas para proteger a humanidade», argumentou ele.

Núñez disse que em A Luz dos Anjos ele assume a tarefa de explicar mais profundamente o que é a hierarquia angélica e o que são os nove coros celestiais de acordo com a Bíblia. Nesse sentido, enumerou-os para o público, mencionando que são os serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, poderes, principados, arcanjos e anjos.

Acompanhamento e silêncio

Falando sobre como os seres humanos interagem com os seus anjos da guarda, Rafael Núñez Aponte comentou que a chave é pedir directamente a sua presença para que possam estar connosco, e explicou como as pessoas que desenvolveram a capacidade de discernimento da consciência têm a maior possibilidade de ouvir estes seres.

«Primeiro é preciso ter uma intenção ao contactar os anjos. Depois vem a devoção, porque se sabe que ela faz parte da criação. É amor infinito. Depois pedimos-lhes que tomem conta de nós e nos protejam através de orações ou petições. Falando em diálogo de amor, porque quando estamos em oração há uma comunicação», explicou ele.

Para que esse diálogo seja fluido, ele disse que temos de nos livrar do ruído e do tráfego mental. «Tem de treinar a sua mente em silêncio. Os anjos enviam-nos informações, mas muitas vezes sentimos a sua falta porque estamos preocupados com outras coisas», acrescentou ele.

Sobre outros métodos de contacto, ele estava aberto a qualquer técnica. «Todas as formas são muito pessoais e válidas. No entanto, sente-se melhor. Convido-vos, no entanto, a recitar a oração do Anjo da Guarda, e depois fazer a petição», recomendou ele.

Por fim, Rafael Núñez Aponte lembrou ao público o agradecimento a Deus pelo facto de termos estes seres celestes destinados a colaborar connosco e a ajudar-nos a sermos os melhores indivíduos, realizou uma meditação colectiva para alcançar a cura, e encerrou o evento com uma assinatura do seu livro.

A Luz dos Anjos: Um Guia de Cura está agora disponível na Amazon e será em breve distribuído em papel.

Entornointeligente.com