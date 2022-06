Rafael Nadal se comparó con Messi: La reflexión ante las lesiones que lo tientan al retiro

Entornointeligente.com /

«Agradezco mucho el apoyo, el cariño y todas las palabras bonitas que dicen sobre mí. Yo soy el primero al que le gustaría seguir jugando y haré todo lo posible para que así sea «, aseguró en una entrevista con el programa «El Partidazo» , de la Cadena Cope. Su respuesta fue ante la pregunta de qué iba a pasar con su carrera debido al dolor crónico que sufre en el pie izquierdo.

» A la gente que le gusta el deporte, no le gusta cuando se retira alguien que admira . Uno no quiere que se retire Messi o Tiger Woods. Me gusta verlos jugar por TV y me gustaría seguir viéndolos . Cuando (Zinedine) Zidane se retiró, yo no quería que se retirara… Al final uno quiere ver a aquellos deportistas a los que admira y que nos generan felicidad», subrayó.

Cabe destacar que Nadal es hincha del Real Madrid y muchas veces lo sufrió a Messi en los clásicos contra el Barcelona. Claro que el mallorquín respeta y reconoce la trayectoria del crack argentino, y con sus palabras dejó en claro su pensamiento con su elogio.

Por otro lado, Rafa aseguró que no se siente el mejor tenista de la historia y dejó en claro qué es lo importante para él en su carrera. «Honestamente, no pienso en eso. De corazón, no me importa tanto. Pienso que no importa. Creo que todos cumplimos nuestros sueños, yo cumplí mis sueños. Disfruto de lo que hago. Entiendo la pregunta y sé que la prensa y la gente siempre se preocupan mucho por estas cosas pero, de alguna manera, soy una parte importante de la historia del deporte y eso me hace sentir orgulloso y feliz, Al final, no importa mucho», respondió en diálogo con CNN .

«Siempre me he considerado un tipo muy normal; si yo lo logré, tal vez alguien más pueda hacerlo», agregó. «Es obvio que el récord de 22 Grand Slams es algo mucho más posible, que alguien pueda aumentar ese récord. Estoy seguro de que eso va a ocurrir; 14 Roland Garros es algo… muy difícil «, subrayó.

En los 17 años que pasaron entre el primer título de Nadal y el más reciente del Abierto de Francia, solo cayó en tres partidos en las canchas de París: dos contra Djokovic, uno en las semifinales del año pasado, y uno contra Robin Soderling.

Con triunfo del domingo, Nadal, que cumplió 36 años el viernes, también logró otro hito que es ser el campeón masculino más longevo del torneo parisino y también fue la primera vez que obtuvo el Abierto de Australia y el Abierto de Francia en la misma temporada, lo que le permitió superar los récords de Federer y Djokovic en el Grand Slam.

«Por supuesto, quiero ser el jugador con (más) Grand Slams de la historia, eso es competencia», aclaró. «Pero no es algo que me obsesione y no es algo que me haga cambiar de opinión… Sinceramente, es algo que no me molesta si Novak gana 23 y yo me quedo con 22. Creo que mi felicidad no cambiará en absoluto, ni siquiera un uno por ciento», analizó.

«Después de la pandemia, me pasó algo en el pie. No soy capaz de soportar el dolor para jugar a menudo e incluso entrenar», contó sobre los inconvenientes que atravesó con sus lesiones y que aún son un percance.

«Lo único que puedo decir es que pasando por todos estos desafíos, siempre mantengo la pasión para seguir adelante y siempre mantengo el amor por el juego», añadió. «Siempre he querido seguir adelante. Probablemente por eso estoy en la posición que estoy hoy», concluyó.

