Rafael Nadal es eliminado en Cincinnati

El debut veraniego de Rafael Nadal en pista dura se saldó con una derrota en el Masters de Cincinnati. Jugando su mejor tenis en años, el a menudo lesionado Borna Coric se impuso en tres sets por 7-6(9), 4-6 y 6-3.

«Ha sido muy, muy especial», dijo Coric. «He estado fuera los dos últimos años y no he jugado en el gran escenario delante del público y de todo el mundo. Sinceramente, estaba deseando jugar este partido, ya que no lo he tenido en los dos últimos años. Ahora que he ganado, es una especie de locura».

Coric, que ahora está 3-2 de por vida contra Nadal, jugó un increíble tiebreak en el set inicial antes de que Nadal se llevara el segundo para forzar un tercero.

En el decisivo, Coric fue el jugador más firme, y fue capaz de mover a Nadal por la pista y finalmente conseguir la apertura.

El partido se vio empañado por un retraso de casi 90 minutos por la lluvia al final del segundo. Este fue el primer evento de Nadal en el verano después de su lesión en Wimbledon. Pierde la oportunidad de alcanzar el número 1 del ranking esta semana. Pero estaba sano.

«Obviamente no jugué mi mejor partido», dijo Nadal después de su primer partido en Cincinnati desde 2017. «Históricamente este torneo ha sido difícil para mí. Así que volver de un periodo duro, algo que es fácil de aceptar y fácil de decir felicidades a Borna, que jugó mejor».

«Lo principal para mí es mantenerme sano. Ha sido una lesión difícil de gestionar, para ser sincero. El último mes y medio no ha sido fácil, porque al tener un desgarro en el abdomen, no sabes cuándo está la cosa al cien por cien, así que eso afecta un poco en términos de no estar seguro de poder dar lo mejor de ti en cada saque».

La buena racha de Nick Kyrgios fue enfriada por Taylor Fritz que dominó con un 6-3, 6-2 sobre el australiano. Fritz logró 16 aces y nunca enfrentó un punto de quiebre en la rápida victoria.

«Me siento muy bien por tener [mi] juego unido hoy», dijo Fritz. «Este es el tipo de partido que realmente necesitaba para darme mucha confianza de cara al próximo partido, de cara al US Open, muchas cosas están encajando con seguridad».

Fritz se enfrentará hoy a Andrey Rublev.

El campeón universitario estadounidense Ben Shelton, hijo del ex profesional Bryan Shelton, dio la campanada del día al vencer a Casper Ruud con facilidad por 6-3 y 6-3.

El zurdo atacante sólo perdió ocho puntos en total con su servicio.

«Sólo intentaba jugar mi juego y ejecutar mi plan de juego», dijo Shelton. «Me está resultando más fácil cuanto más me encuentro en estas situaciones, bajando mi ritmo cardíaco y sintiéndome más tranquilo en la pista».

En un choque de británicos, Cameron Norrie remontó un set en contra para vencer a Andy Murray por 3-6, 6-3 y 6-4.

«Sólo necesitaba meter muchas bolas en la pista», dijo Norrie. «Al principio del partido no me funcionaba nada, no estaba siendo realmente físico, no estaba ejecutando como me gustaba.

«El mérito es de Andy, que salió y utilizó mucho su slice, avanzando bien. Lee el juego de forma increíble, así que hay que reconocerlo, y no fue fácil hacia el final, me las arreglé para encontrar un camino».

Stefanos Tsitsipas, John Isner, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner y Denis Shapovalov también ganaron.

El jueves vuelven Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. Medevedev se enfrentará a Shapovalov y Alcaraz a Marin Cilic.

Sebastian Korda, que ganó anoche a Frances Tiafoe, vuelve a la pista para enfrentarse al gran John Isner.

