Rafael Michelini: «No nos está gustando que se esté reprimiendo con balas de goma, no es el camino»

Con respecto a la reflexión de su sector político en referencia a las últimas elecciones nacionales precisó: «Nosotros hacemos autocrítica porque queremos saber y ahondar para ver dónde estuvieron los errores para no repetirlos más, hay un distanciamiento sobre todo en los últimos años con los sectores sociales de todas las capas, no solamente con los trabajadores, debemos revisar si ese fue el único problema. Queremos aprender de nuestros problemas y errores»

Entornointeligente.com /

El secretario político de la coalición de izquierda, Rafael Michelini, en diálogo con LA REPÚBLICA, consultado acerca del manejo de la pandemia por parte de las autoridades competentes dijo que «el país va a pasar por dificultades, y en las mismas hay que poner cabeza fría, el gobierno en sus responsabilidades y la oposición, el Frente Amplio, en las nuestras; tener contactos permanentes es importante, también un grado de paciencia sustancial.

No nos está gustando que en ciudades y pueblos pequeños se esté reprimiendo con balas de goma, no es el camino», señaló.

Asimismo, Michelini estimó que «no hay que ver que cuando la gente se junta o los jóvenes se reúnen son el enemigo, hay que buscar formas adecuadas de disuadir para que las aglomeraciones no se den, no hay que olvidarse que la gente está pasando mal por problemas económicos, la mayoría de la población en todo el país no está bien».

Con respecto a la reflexión de su sector político en referencia a las últimas elecciones nacionales precisó: «Nosotros hacemos autocrítica porque queremos saber y ahondar para ver dónde estuvieron los errores para no repetirlos más, hay un distanciamiento sobre todo en los últimos años con los sectores sociales de todas las capas, no solamente con los trabajadores, debemos revisar si ese fue el único problema. Queremos aprender de nuestros problemas y errores».

A su vez valoró que «los comités de base son muy importantes, el Frente Amplio tiene una capilaridad en Uruguay que llega a todos lados, pocos países tienen un partido con esta característica en sus diferentes naciones y eso es un capital para nosotros, la política es el colectivo, la cosa pública fuera de la casa y eso es el Frente Amplio, el pueblo unido en las bases.

En referencia al retorno de Evo Morales a Bolivia y las elecciones en Estados Unidos enfatizó: «La ola neoliberal está durando muy poco en América, en Argentina duró 4 años, en Estados Unidos ya no va a estar Trump, en Chile están en proceso de sacar la Constitución de Pinochet votada por una gran mayoría de ciudadanos que han militado, lo de Evo Morales demuestra que todo lo que había planteado la OEA (Organización de Estados Americanos) había sido desacertado. Bolsonaro seguramente no sea reelecto y en Uruguay vamos camino a que el Frente Amplio gane nuevamente».

3 26 Compartir

Entornointeligente.com