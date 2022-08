Rafael Eladio Núñez Aponte | Reputación en internet: Importancia y qué hacer en caso de su vulneración

Entornointeligente.com /

El empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, experto en seguridad informática y nuestro director en MásQueDigital (MQD), ofreció recientemente una entrevista para el periodista Edgar Rincón (ITNEWS.LAT) donde compartió su visión del concepto de la reputación en internet y de su importancia, calificándola como el reflejo del prestigio de la vida en el mundo digital y dando algunos tips sobre cómo actuar cuando la misma se ve afectada deliberadamente.

“Así como en el mundo físico debemos cuidar nuestra reputación y el prestigio, en el mundo digital es lo mismo”, comentó, puntualizando que la gran diferencia es que las amenazas online son exponenciales debido a la existencia de las redes sociales y la proliferación de las fake news, entre otros factores, y explicando cómo hace más de 15 años se dio cuenta de que las personas perdían más dinero por lo que se decía de, por ejemplo, un hackeo, que por la intrusión en sí misma.

Acción y reacción

El empresario Rafael Eladio Núñez Aponte, que desde entonces vio que había una oportunidad de negocio y se dedicó a trabajar la reputación en internet de una gran cantidad de clientes, recomienda reaccionar de dos maneras al momento de sufrir algún daño de este tipo. La primera es no caer en pánico (cuidar la parte psicológica y moral), y la segunda es hacer un diagnóstico de la fotografía real del alcance e impacto que tiene ese daño.

El experto habló de cómo hoy día se usan diversas herramientas para radiografiar los casos, sopesando la confiabilidad o no de las fuentes, la relevancia o no de los medios de difusión, la identificación de potenciales perpetradores y, por supuesto, las posibles acciones a tomar (reportar, denunciar, etc.).

Toda campaña de desprestigio online es denunciable porque, según explicó, el trabajo integral entre tecnología, gestión legal y gestión de lobby o cabildeo que se hace es fundamental para que se dé una identificación de los datos reportables.

Responsabilidades propias

Al ser cuestionado sobre la efectividad de las plataformas digitales a la hora de atender este tipo de denuncias, el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte comentó que estas suelen responder rápido, pero que de ninguna manera son ellas las culpables de la situación. En todo caso, dijo, la responsabilidad recae en la propia víctima debido a su descuido a la hora de manejarse en internet, a la facilidad que tiene para caer en todo tipo de técnicas de estafas, y a cómo suele actuar cuando la vulnerabilidad ya está expuesta.

Ante este escenario, el experto reiteró sus recomendaciones de seguridad, aupando a las personas a que sean más cuidadosas y a que confíen en los demás, sí, pero siempre verificando la identidad de sea quien sea que les escriba, llame o envíe correos electrónicos.

Finalmente habló del especial cuidado que se debe tener con los menores, explicando que con ellos es necesaria una comunicación efectiva y sincera, una en la que se les explique que en internet abundan los depredadores, y en la que no se les reprima todo para evitar que vayan a buscar fuera de casa lo que dentro no consiguen.

