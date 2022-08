Rafa Nadal depende de sí mismo para salir como número uno del US Open: le vale con ganar el título

Entornointeligente.com /

C on independencia del resultado final de Daniil Medvedev esta semana en el Masters 1.000 de Cincinnati , de momento está en semifinales ante Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal dependerá de sí mismo en la próxima edición del US Open (29 de agosto al 11 de septiembre) para salir como número uno de las pistas de Nueva York .

A Nadal, cuatro veces campeón en el Abierto de los Estados Unidos (2010, 2013, 2017 y 2019), le vale con un quinto título para recuperar el cetro ATP que no está en su poder desde el 2 de febrero de 2020 . Un día más tarde fue relevado en la cima por Novak Djokovic.

El balear, a pesar de encontrarse a 1.255 puntos de Medvedev, sólo puede sumar en el último ‘Grand Slam’ porque se ausentó en la última edición por la lesión en el pie izquierdo . Todo lo contrario que el moscovita, defensor de la corona y que, por tanto, sólo puede restar su puntuación o quedarse igual.

De esta forma, aunque Daniil esté en la final del US Open, si la pierde con Nadal dejará de dominar el circuito masculino tras 16 semanas en lo más alto.

Los dos colosos de la raqueta aparecerán en el cuadro que se sortea el próximo jueves como los dos primeros favoritos , porque Alexander Zverev causará baja por su lesión en el tobillo, por lo que sólo podrán verse las caras el último domingo de competición.

El pupilo de Gilles Cervara podría salir de Cincinnati a 1.895 puntos de Rafa en caso de levantar el trofeo. Ni eso le serviría para mantener el primer puesto del ranking si el balear se impone en la ‘gran manzana’.

