Rafa Alkorta, fichaje estrella de la candidatura de Elizegi

La candidatura de Aitor Elizegi ha esperado hasta el día de Nochebuena para dar un golpe de efecto, el mayor del proceso electoral . Ha presentado a Rafa Alkorta como jefe de cartel en Lezama. Sería director deportivo si el jueves se impone en la unas el cocinero. A su lado estará otro exjugador como Andoni Ayarza, como secretario técnico. El excentral de Athletic y Real Madrid ya estuvo en la precandidatura de Jainaga, que finalmente se descolgó. Ponen sobre sus espaldas reorientar la factoría rojiblanca, el proyecto exterior, la red de ojeadores, scouting, fichajes y, captación. "La última vez que me senté con tanta gente delante me retiré, gracias por venir y hacerme sentir otra vez un profesional", señaló irónicamente Alkorta ante los medios concentrados en un hotel bilbaíno. Ya estuvo en otra propuesta, en 2011, con Macua de aspirante a la presidencia y Jabo Irureta como director de Lezama, más Patxi Ferreira, Andoni Goikoetxea e Ismael Urzaiz; y perdieron ante Urrutia.

El exinternacional explicó que hace un par de años empezó a trabajar junto a Ayarza y otras personas en un proyecto deportivo en el que recogía sus reflexiones y perspectiva de lo que, en su opinión, debía ser el Athletic y Lezama. ” Jainaga fue el primero que confió en mí y en los míos, en nuestro proyecto -reflejó Alkorta-. Una vez que decidió no presentarse, hablo con él y me dice que mi proyecto sigue vivo. Me llamó Aitor, con el que siempre hemos tenido muchos puntos de encuentro. Pedí permiso a Jainaga para saber si podía compartir mi plan con otras personas. Les expusimos lo que hemos hecho este tiempo y les gustó”. Así se explicó el exleón, que actualmente ejerce de comentarista deportivo en la SER. Tras su brillante etapa como jugador ha sido técnico ayudante de Míchel en el Olympiacos y Olympique de Marsella. Además, ha montado junto a unos amigos su propia agencia de comunicación y diseño de marca personal para deportistas. “Intentaremos ser los mejores en todo, primer equipo y Lezama, y de rodearnos de los mejores profesionales. No voy a hablar de la gente que está ahí trabajando ahora, solo de lo que nosotros tenemos. El efecto Zidane me parece un poco pomposo, yo soy más discreto, como Zidane, saben cómo somos y cómo vamos a trabajar”, añadió. Su amigo Ayarza siguió con las bromas: “Si no llega a venir, sería el más viejo de la mesa”. Más en serio matizó: “Haremos lo posible por que Lezama se convierta en la mejor fábrica de toda Europa y por que el Athletic nos haga creer, sentir y soñar”.

“Tengo la mejor candidatura de la historia de las elecciones”, ha sacado pecho el cocinero . “En los últimos años solo ha habido excusas en Lezama, esta vez es la demografía”, protestó Hernani, responsable del área deportiva del proyecto, quien se quejó de los ataques de la plancha continuista. “Dentro de poco dirán que hemos hecho un atentado”. El expreparador físico Manolo Delgado será “el aceite” que engrase todos los resortes. “Me uno a este proyecto para echar una mano desde la experiencia”, argumentó el que sería asesor externo del equipo deportivo de la planta noble del club. Óscar Arce es el encargado de buscar al responsable del fútbol femenino, será una exjugadora pero no se aportó el nombre por razones contractuales (hasta que acabe el Mundial de Francia en verano), aunque se explicó que tiene un perfil internacional.

Athletic España

