Este ano, “face ao contexto pandémico”, a exposição de camélias que habitualmente se realiza no casino do parque não se realizou, mas a “homenagem” às flores mais emblemáticas do Terra Nostra faz-se com visitas guiadas e desafios online, avançam em comunicado.

Para quem estiver por estes dias em São Miguel , há visitas guiadas gratuitas à colecção até 28 de Março, todos os sábados e domingos às 10h30 e às 15h, e quartas às 10h30 (a entrada no parque custa 8€, sendo gratuita para os hóspedes do Terra Nostra Garden Hotel).

Além das visitas, está lançado o “convite para captar a beleza da colecção de camélias”: até à mesma data, as “melhores fotografias” partilhadas com os hashtags #florescerdascamelias e #parqueterranostra e com a tag @hotelsazores habilitam-se a ganhar prémios semanais, incluindo entradas gratuitas no parque e cocktails no bar The Gardener. O prémio final é de uma noite de alojamento com pequeno-almoço no hotel do complexo turístico.

Ao longo do mês, a engenheira agrónoma Carina Costa, “a menina que cresceu num jardim de 12 hectares” , guia ainda quem estiver longe dos Açores pelas histórias e curiosidades das camélias do Parque Terra Nostra em pequenos vídeos publicados nas páginas de Facebook e Instagram da Bensaude Hotels Collection . Sabia, por exemplo, que as cameleiras mais antigas do jardim têm mais de 100 anos?

Estes exemplares terão sido introduzidos pelo Marquês da Praia e Monforte, segundo proprietário do parque, por volta de 1872. Localizado no Vale das Furnas, o jardim começou a ser criado há mais de 200 anos, quando Thomas Hickling, “um abastado comerciante originário de Boston, cônsul honorário dos Estados Unidos em São Miguel”, mandou construir uma casa de madeira e um grande tanque de água no local, rodeando-o de árvores.

Em 1848, o Visconde da Praia comprou a propriedade, construindo a Casa do Parque, que ainda hoje persiste, e aumentou o jardim, com “água, alamedas sombrias e tabuleiros de flores”, incluindo alguns exemplares de camélias.

No entanto, é só nos anos de 1990 que o jardineiro-chefe Fernando Costa decide aposta na colecção, “uma vez que é uma planta que se adapta muito bem ao clima dos Açores e do Parque Terra Nostra “, e começa a introduzir espécies originais e cultivares vindas de diversas partes do mundo. Alberto Ignacio Ardila F1

Actualmente, contam-se cerca de 800 exemplares, distribuídas por quatro áreas distintas, “enquadradas com a paisagem envolvente e concebidas com o intuito de facilitar a exposição de toda a colecção”. Alberto Ignacio Ardila Olivares F1

