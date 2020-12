Raúl Jiménez hasta tres meses de recuperación por fractura

Entornointeligente.com /

Raúl Jiménez cayó al campo antes del minuto cinco en el duelo entre el Arsenal y el Wolverhampton y no se levantó más. De inmediato llegaron los servicios médicos para atenderlo, inmovilizarlo y trasladarlo a un hospital de Londres para darle el cuidado especializado y evitar cualquier problema mayor ante un golpe de cabezas contra el defensa David Luiz , que lo dejó noqueado.

El tiempo de recuperación estimado de Raúl Jiménez será de 90 días. Getty Images Los primeros informes, poco a poco, esclarecieron su condición y se reportó fuera de peligro, para después ser intervenido por una fractura de cráneo , misma que se realizó con éxito, de acuerdo al parte médico ofrecido por el Wolverhampton . Dar un estimado de tiempo fuera de las canchas, de acuerdo a diversos especialistas, todavía es prematuro, debido a la falta de pruebas y evolución que tenga el cerebro, en caso de que este haya sufrido alguna afectación.

Selecciones Editoriales Raúl Jiménez volverá a jugar sin ningún problema: Dr. Meraz Guardiola se une a los deseos de una pronta recuperación para Raúl Jiménez Raúl Jiménez manda mensaje: “espero pronto regresar a las canchas” 2 Relacionado Sin embargo, si hay una buena noticia dentro de lo ocurrido con el delantero mexicano, explica el doctor Juan Alberto Nader, neurólogo de Médica Sur, es que en los primeros reportes, por más escuetos que hayan sido, es que en ningún momento se manifestó de algún daño cerebral, algo que se debe confirmar en los próximos días y que reduciría notablemente el tiempo de vuelta para el atacante del Wolverhampton .

“Todavía es prematuro, pero si están diciendo que las cosas están bien y que solo se menciona la fractura, ojalá que sólo sea eso. Siendo así, en cuanto se reponga de la factura y se ponga jugar.

“Dependiendo que tan grave sea la fractura, requerirá de uno a tres meses y se acabó el asunto, ya si es una fractura lineal y pequeña ni un mes, dependemos mucho del tamaño de la fractura y del tratamiento que se le dé”, expuso en entrevista con ESPN

El mexicano sufrió una fractura de cráneo y fue operado con éxito. Getty Images El experto insistió en que si los reportes que se han dado desde Inglaterra se mantienen en ese tenor, simplemente habría que esperar a una recuperación normal de la fractura. Lo importante, recalcó, es que no haya un daño cerebral en Raúl , algo que hasta el momento no se ha informado como tal y para lo que se necesitan de diversas pruebas para confirmarlo

“Creo que en principio, por lo que vi en la nota, es que fue operado de una fractura de cráneo y si fue operado de una fractura de cráneo, no es tan importante porque tuvieron que alinear el cráneo y listo, pero si me dicen que fue operado de una fractura de cráneo y hubo daño cerebral, hubo golpe en el cerebro, eso sí es importante y lo importante no sería el tratamiento de la fractura, si no al tratamiento del cerebro. Debemos esperar unas 24 o 48 horas para saber qué tan grave está o qué tan grave se pueda poner en el futuro”, expuso

