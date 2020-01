Radiohead abrió su propia biblioteca pública online

Entornointeligente.com /

Londres — Radiohead abrió este lunes su propia biblioteca pública, que contiene todo tipo de material de la banda británica, en un intento de poner orden al desorden habitual del mundo online.

Para celebrar la apertura de esta Radiohead Public Library, el grupo ha publicado un puñado de rarezas en las plataformas de streaming, incluyendo su EP de debut de 1992, Drill.

El archivo de esta biblioteca ordena todo el material musical de Radiohead por épocas, con enlaces a videos y galerías fotográficas. Los fans pueden obtener incluso su propio carnet personalizado para la biblioteca como si se tratara de una biblioteca de libros real.

Entre los videos disponibles en la plataforma destacan actuaciones en vivo en calidad HD y presentaciones en televisión. También hay sorpresas y materiales inéditos como caras-b y más rarezas, así como productos de merchandising antes descatalogado.

Esta semana de inauguración, cada miembro de Radiohead ejercerá un día como librero especializado. La acción se realizará a través de las redes sociales, donde cada uno de los miembros compartirá material de archivo a través de los perfiles de la banda. El primero en empezar ha sido ya Colin Greenwood.

El músico publicó en Instagram la foto de su carnet de la biblioteca y algunos videos que se encuentran disponibles en la plataforma.

View this post on Instagram Today's librarian taking you on a tour through the brand new Radiohead Public Library is: Colin Link in bio…

A post shared by Radiohead (@radiohead) on Jan 20, 2020 at 5:15am PST

