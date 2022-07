Radiografía a la agenda del Presidente en medio de la campaña y el contraste con sus salidas a terreno en mayo y junio

Entornointeligente.com /

Once días han pasado desde que el Presidente Gabriel Boric anunció su visión sobre lo que debiera ocurrir después del Plebiscito de salida del proceso constituyente en caso de ganar la opción del Rechazo, periodo en el cual ha liderado una serie de actividades en las que ha marcado su posición sobre el referéndum del 4 de septiembre.

Fue el 15 de julio pasado cuando en una entrevista con el matinal de Chilevisión, el Mandatario señaló que «de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero».

Sus dichos provocaron un vuelco en una campaña en la que la opción de desestimar el texto se ha ido consolidando en las encuestas en desmedro del Apruebo, cuyos partidarios se han dividido entre quienes están disponibles para discutir ahora cambios a la propuesta y los que piden esperar post Plebiscito.

A partir de ese momento, el jefe de Estado inició un intenso despliegue en terreno , el cual ha incluido mayoritariamente comunas de la Región Metropolitana y que poseen alcaldes de centroizquierda, encabezando actividades en las cuales ha ido marcando de forma constante su postura frente al proceso eleccionario.

Sin ir más allá, este martes, Boric encabezó la conmemoración del Día de del Campesino en la Piscina Municipal Chocalán de Melipilla , comuna liderada por la militante de Convergencia Social, Lorena Olavarría . De hecho, antes de la actividad, otorgó una entrevista radial en la que llamó al orden al oficialismo.

«Se puede mejorar, sin lugar a dudas (la propuesta de nueva Constitución). Lo que pasa es que hay que tener el Plebiscito antes, pero no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos cuales son algunas de las modificaciones que se pueden hacer», comentó.

«Lo importante es que las fuerzas progresistas que quieren esta transformación, este cambio, no estemos peleando entre nosotros». Gabriel Boric, Presidente de la República En esa línea, el gobernante advirtió que «lo importante es que las fuerzas progresistas que quieren esta transformación, este cambio, no estemos peleando entre nosotros. Estamos de acuerdo en que se puede mejorar, hay que tener una discusión seria de cuáles son los puntos, el procedimiento por el cual se va a hacer».

«Tengo la certeza de que nos vamos a poner de acuerdo en esto e insisto, yo no tengo ningún veto a este debate y creo que es importante que la gente lea el texto. Yo invito a ciudadanos que nos están escuchando a que lean el texto», subrayó.

Asimismo, recalcó un mensaje que ha entregado de forma permanente en medio de sus últimas salidas a terreno. «Es importante que la gente lea el texto, se informe, vote informado. Yo insisto, ambas opciones son legítimas, pero que no sea en función de mentira o en me dijeron que».

Ese llamado a informar del proceso ha formado parte de la columna central del discurso que ha llevado a las distintas zonas que ha visitado, varias de las cuales son de carácter rural, como la propia Melipilla, Pirque o Talagante, en donde estuvo esta tarde, o en zonas populares como Renca, La Pintana o Lo Espejo.

El recorrido del Presidente

El primer gesto del Mandatario en esa dirección lo dio el 18 de julio en el Colegio Gustavo Le Paige en Renca , en donde encabezó la primera reunión del comité político realizada afuera del Palacio La Moneda, en donde defendió su decisión de marcar el rumbo a seguir post Plebiscito en medio de algunas criticas oficialistas.

En esa oportunidad, sostuvo que «quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente», junto con subrayar que en la cita «no sentí quejas, sino más bien respaldo y ánimo de avanzar en conjunto. Hay harta unidad (…) hubo una importante coordinación, épica y mística».

Al día siguiente, Boric se trasladó a La Pintana , donde fue recibido por la alcaldesa de la DC, Claudia Pizarro , una de las principales figuras de ese partido que respaldaron su candidatura a La Moneda. En esa comuna, encabezó el lanzamiento de la Línea de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes, y recorrió la feria San Rafael.

Durante la actividad realizada en la biblioteca municipal, expresó su rechazo hacia las críticas de la oposición por intervencionismo en contra del Gobierno, señalando que «nosotros estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar. Queremos que todos los chilenos puedan votar informados el 4 de septiembre».

«¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro que los chilenos y chilenas estén ávidos por conocer el texto, vamos a seguir informando y no me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado», agregó, en referencia a la decisión del republicano de pedir una investigación a la Contraloría.

El 20 de julio, lideró el lanzamiento de los programas PAR turismo de Corfo y Recupera Turismo de Sercotec en el Cerro Concepción de Valparaíso, donde se reencontró con el jefe comunal, Jorge Sharp (IND) . Desde esa tribuna, dio cuenta de su estrategia de asistir a lugares sin previo aviso para estrechar su contacto con la ciudadanía.

«Estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar. Queremos que todos los chilenos puedan votar informados». Gabriel Boric, Presidente de la República «Le he pedido a nuestros equipos que estemos permanentemente en terreno para escuchar lo bueno y lo malo, no solamente para hacer cuestiones protegidas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una feria en La Pintana sin previo aviso en donde la gente nos contaba las angustias que estaban pasando», destacó.

La ruta de Boric continuó el jueves pasado, donde encabezó una actividad relacionada con el Plebiscito en Peñalolén . Se trató el lanzamiento de la campaña «Voto Informado» , donde fue acompañado por la ministra de la Segegob, Camila Vallejo , su par de la Segpres, Giorgio Jackson , y la titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

En esa comuna, conducida por Carolina Leitao (DC) , Boric destacó el contexto democrático del proceso constituyente, recordando que este se ha desarrollado a puertas abiertas y sin encerrarse en comités excluyentes. «Chile resuelve sus problemas con más de democracia, no con menos», dijo.

«Lo hace no desde reuniones a puertas cerradas, no desde comités donde entran solamente unos pocos», recalcó. Posteriormente, en una caminata desde el Ministerio de Defensa, destacó la visita de la e x Presidenta Michelle Bachelet a Chile, quien ya se había manifestado a favor del Apruebo, con quien se reunió al día siguiente.

Lo Espejo y Pirque

El viernes 22, tras recibir en La Moneda a la selección chilena de rugby que clasificó al mundial, se trasladó a la Población Santa Olga de Lo Espejo, cuya alcaldesa es la militante comunista Javiera Reyes . En esa oportunidad, habló sobre la polémica por el uso de la figura del cantante Chayanne por parte de la campaña del Apruebo.

«Hagamos la campaña con el máximo respeto, en estas cuestiones siempre hay muchas susceptibilidades y sensibilidades» , dijo, insistiendo en que «el deber que tenemos que cumplir es de informar y a mí me ha sorprendido en estos días, cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que se conozca el texto».

«Han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar, eso a mí realmente me parece insólito, que hay quienes prefieran que se vote con la menor información posible. No, el Gobierno tiene el deber de informar», dijo.

También se refirió a la cita que sostuvo con Bachelet, afirmando que «tuvimos una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando, también conversamos del escenario internacional, cantamos Pablo Milanés» , en alusión a la cita que usó la ex Mandataria para apoyar al Apruebo.

Tras el fin de semana, en donde estuvo en la puesta en servicio de la nueva autopista Américo Vespucio Oriente en Vitacura , el Presidente decidió ir a Pirque para anunciar la adjudicación de nuevos Centros Diurnos Comunitarios para Personas Mayores a nivel nacional, donde fue acompañado por el alcalde Jaime Escudero (IND-ex PPD).

En ese lugar, se refirió a las diferencias oficialistas sobre acordar cambios a la propuesta de nueva Constitución, respondiendo que «tenemos acuerdo en todos quienes apoyan al Gobierno de que es posible mejorar (…) no me cabe duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso».

En ese contexto, recalcó que «así que como dijo la ex Presidenta (Bachelet), no es perfecta, pero cerca de lo que simplemente soñé. Todo es perfectible y vamos a llevar adelante ese proceso después del Plebiscito».

Diferencias con mayo y junio

El aumento del despliegue del Presidente en terreno en julio contrasta con la cantidad de actividades que sostuvo en los meses previos. En mayo , por ejemplo, la mayoría de sus apariciones públicas las realizó desde el Palacio de La Moneda , con una serie de reuniones con distintos actores políticos, económicos y sociales.

Ese mes lo comenzó con un encuentro con organizaciones gremiales de MiPymes en la sede de Gobierno y con la presentación del proyecto de ley de estabilización de los precios del petróleo, Quinta Normal. El 3 de mayo, en tanto, acudió a visitar a los familiares de la periodista Francisca Sandoval en la ex Posta Central.

Entre el 4 y el 6 de mayo, Boric inició una gira por la Región de Magallanes , incluyendo un gabinete regional, la inauguración del mes del mar y la creación de una nueva política de carácter permanente para el desarrollo de las zonas extremas. Tras ello, dio curso a una serie de encuentros en La Moneda.

El 9 de mayo estuvo en su despacho a los senadores de la DC y RN, el 10 recibió las cartas credenciales de los embajadores de República Dominicana, Guatemala, Cuba y Túnez; el 11 presidió la sesión del Consejo Nacional de la Conadi. Esa semana también se encontró con el PPD, la minera BHP y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

A la semana siguiente, el 16, recibió a los atletas que participaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y al Tribunal Constitucional. El 17 de mayo hizo lo mismo con la Defensoría de la Niñez y el 18 con el gobernador de la RM, Claudio Orrego. El 19 fue a Alhué a inaugurar un Cesfam.

Boric cerró el mes con su participación en el aniversario del Combate Naval de Iquique en Valparaíso, la promulgación del aumento del salario mínimo en La Moneda y su asistencia al aniversario de la Gran Logia. También recibió a representantes de la CIDH

En junio, en tanto, sus actividades siguieron en la misma línea, partiendo con la cuenta pública del 1. Al día siguiente, otorgó una entrevista a radios regionales en la Moneda, el 3 participó en el cierre de la «semana de la construcción en Las Condes y cerró la semana con la conmemoración Día Mundial del Medio Ambiente en Huechuraba.

La segunda semana estuvo marcada por su gira a Canadá y Estados Unidos , en donde participó de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. A su regreso, el Mandatario decidió recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 en Lo Espejo, comuna que aprovechó de recorrer de improviso.

Los días siguientes hubo dudas sobre el estado de salud de Boric, quien tras suspender una reunión sobre el plan ferroviario en La Moneda y una actividad presencial en el MIM de La Granja, informó que padecía una «virosis». Regresó a escena el viernes 18, con la presentación de los diálogos sociales de la Reforma Tributaria en La Moneda.

La semana del 20 al 26 de junio, el jefe de Estado recibió al PNUD en La Moneda, asistió al cambio de mando en la rectoría de la Universidad de Chile y a la conmemoración del aniversario de la PDI. También se reunió con el ex Presidente Ricardo Lagos, presidió un Consejo de Gabinete y lanzó el sello 40 horas en la sede de Gobierno.

El gobernante cerró junio con una gira de tres días por la Región de Arica y Parinacota, en donde lideró un gabinete regional, acudió al paso fronterizo Chacalluta y fue a la localidad de Caleta Camarones. El 30 de junio, encabezó una reunión del Consejo de Seguridad Pública, que contó con la presencia de altas autoridades del país. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com