Radio Pirata celebra 30 años al aire

El mayor de los programas especializados de la radio venezolana celebra los 30 años de Radio Pirata y 37 de Desorden Público. La doble celebración se hará con una gran fiesta-concert, en la que retumbarán en vivo el reggae, el ska y el classic punk, el próximo sábado 30 de julio en La Quinta Bar, en Las Mercedes.

Cumpliendo casi cuatro décadas, la legendaria y siempre activa agrupación, nominada a los Premios Pepsi 2022 en la categoría Artista de la Década, quiere invitar a sus fanáticos a cantar el infaltable «hay que noche tan preciosa…» con ellos.

Con su acostumbrada buena onda Horacio, Caplís, Danel y Oscarello dirán presente y atenderán personalmente la mesa de merch oficial de la banda. Esa noche no faltarán las anécdotas. Ni los selfies.

Sin embargo, Desorden no es el único cumpleañero del mes…

Una historia pirata

Lunes 6 de julio de 1992. En la extinta Caracas 92.9 FM un nuevo programa emitía su primera edición. Producción y selección musical a cargo de Caplís. Voz y conducción por Horacio. Su concepto y eslogan: lo mejor de lo que nadie pone. Ska, Reggae, ritmos mestizos.

Después de haber estado en la programación de Tu FM y en la Radio del Ateneo, es en La Mega donde Radio Pirata consigue su casa. Con transmisiones sábados y domingos a escala nacional el programa sigue generando una conexión sólida con una vasta audiencia. Un auditorio que también les escucha en la plataforma online de La Mega.

La rumba

Cumplir todos esos años de trabajo ininterrumpido no puede pasarse por alto, por lo que el sábado 30 de julio en La Quinta Bar ocurrirá el mega fiestón. Desde esos espacios, a las 7:00 pm, se hará en vivo el programa para luego, en distintos ambientes, disfrutar del brindis desordenado y los conciertos de tres bandas: la artista Reggae Ely Ray, el septeto caraqueño de proyección global Ska Jazz Messengers y el tributo a The Clash liderado por Caplís The Clutch.

El Nacional

LINK ORIGINAL: Confirmado

