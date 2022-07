Radhamés Jiménez no asimila acusación contra Jean Alain

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, manifestó este sábado de ser cierta la acusación que ha hecho el Ministerio Público contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es un acontecimiento que no asimila

«Si lo que se plantea en la acusación, uno lo considera eso como un solido, yo la verdad es que no asimilo la acusación que se ha hecho no el si me parece algo inverosímil de todas maneras. Yo siempre he sido muy respetuoso y más por el mismo hecho de haber pasado por ahí», comentó Jiménez, quien fue Procurador General de la República en la administración del expresidente Fernández.

Al ser entrevistado en el programa «Encuentro Extra», por Color Visión, canal 9, reflexionó «yo creo que es inconcebible lo que supuestamente se ha hecho allí.

Al evaluar el impacto negativo que pudiera tener el denominado caso Medusa en la imagen de los políticos, explicó que ciertamente afecta.

Sin embargo consideró que habría que analizar en un juicio público, oral y contradictorio si los hechos ocurrieron como ha planteado el Ministerio Público.

Jiménez reconoció que la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo es un logro que comenzó se desarrolló en su gestión así como en la del doctor Francisco Domínguez Brito.

Jiménez Peña recordó que cuando estuvo en la Procuraduría General de la República se construyó la base para la creación de un Ministerio Público independiente, en la administración del presidente Leonel Fernández.

Alianzas Al referirse a una futuras alianzas, no la descarta ,pero dijo que en este momento trabajan con el pueblo.

«Nosotros no estamos enamorando a peledeístas, pero debo decir que la base del Partido de la Liberación Dominicana es esencialmente seguidor del presidente Leonel Fernández. Dirigentes medios de ese partido y de otros están ingresando a la Fuerza del Pueblo», comentó.

