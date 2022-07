Racsa no actualiza manual de organización desde 2016

Entornointeligente.com /

La Contraloría General de la República (CGR) indicó que Radiográfica Costarricense (Racsa) no actualiza el manual de organización desde el 2016. Por ende, no se contemplan los cambios presentados en las unidades financieras. Además, evidenció que las acciones realizadas para promover la capacidad de gestión financiera no son suficientes. Lo anterior, porque hay debilidades en todas las dimensiones evaluadas, como en la estrategia y estructura, liderazgo y cultura, procesos e información y otros, según alerta la contraloría. CONTRADICCIONES Sin embargo, la radiográfica respondió que esta revisión de la CGR no pone en duda la capacidad financiera de la empresa ni su sostenibilidad a largo plazo, sino que plantea oportunidades de mejora para fortalecerse. También el ente contralor fue enfático en que Racsa realiza una planificación financiera anual, pero que no cuenta con una estrategia para asegurar y fortalecer la sostenibilidad financiera institucional a mediano y largo plazo. Por ende, se dieron contradicciones a raíz del informe. INCOMPLETO Por otro lado, el ente contralor añadió que la Política de Declaración de Incobrables está incompleta debido a que no hay un detalle sobre su alcance, definiciones y responsables. «La empresa mantiene un control estricto en las cuentas por cobrar y a la fecha no existen problemas a nivel de endeudamiento, debido a que RACSA no ha recurrido a financiamiento en los últimos años. En atención a la recomendación de la CGR sobre el riesgo de endeudamiento, la empresa incorporará este tema a su matriz de riesgos», indicó Radiográfica. Por último, Racsa mencionó que estos hallazgos no afectan la operatividad de la institución.

Miércoles 13 Julio, 2022

