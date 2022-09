Entornointeligente.com /

Racing campeón del Uruguayo de Segunda División Profesional, en el estadio Obdulio Varela (25.09.2022).

Foto: Fernando Morán

Racing campeón de la Segunda División Profesional Publicado el 25 de septiembre de 2022 Escribe Fiorella Rodríguez en Fútbol 1 minuto de lectura La academia le ganó 2-1 a Villa Española y selló una actuación espectacular en el torneo de ascenso. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En la última fecha, los cerveceros levantaron el trofeo Héctor Rivadavia Gómez que los coronó como los mejores de la B tras vencer 2-1 a Villa Española en el Obdulio Varela, goles convertidos por Maicol Ferreira y José Varela, que hicieron vibrar a los hinchas que acompañaron al albiverde.

Racing fue contundente y marcó supremacía durante todo el campeonato, consolidándose desde muy temprano en lo más alto de la tabla y manteniendo esa posición gracias a un equipo sólido, con buen juego colectivo y una gran actitud en la cancha, que lo llevó a cerrar este ciclo con 57 puntos.

El entrenador Damián Santín fue el autor intelectual de todo: logró en esta temporada campeonar en el Torneo Competencia, en la Segunda División y, obviamente, consiguiendo el ascenso a Primera, tratándose de la segunda vez que sube a un equipo en el fútbol uruguayo a la A -lo había hecho antes con Villa Española.

Para Santín los resultados se deben a «un año de mucho trabajo y dedicación», así lo sostuvo en declaraciones para la televisión al término del partido. «Fueron dos años de ir sembrando un objetivo que hoy lo pudimos coronar; tras pasar momentos duros el equipo siempre se mantuvo firme. Se llegó a dudar de este equipo, y hoy, después de 14 años, Racing ganó dos títulos, algo muy importante para una institución que tiene tanta historia y que hacía tiempo que no tenía un título», sostuvo el DT.

Fecha decisiva En la decisiva fecha, donde se jugaron todos los partidos en simultáneo, además del título quedaron definidos tanto los playoff por el tercer ascenso como los repechajes.

Para sumarse a Racing y La Luz, que fueron los equipos que subieron directo a la Primera División , las semifinales por el último ascenso serán Uruguay Montevideo-Rampla Juniors y Cerro-Miramar Misiones. Se jugarán en modalidad de ida y vuelta. En el caso de que se den empates en ambos partidos, el tercero y el cuarto de la tabla Anual (Uruguay Montevideo y Cerro) tienen la ventaja deportiva para avanzar, por haber terminado con mejor puntaje.

Repechaje con la C El torneo de esta temporada no tiene descensos directos, pero sí los equipos que se ubicaron en las dos últimas posiciones. Central Español y Villa Española se enfrentarán ante los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posición de la Primera División Amateur (que se conocerán cuando finalice la Liguilla de la C).

Resultados Sud América 3-0 La Luz Atenas 4-0 Cerro Rampla 3-1 Miramar Misiones Central Español 1-1 Progreso Uruguay Montevideo 3-0 Juventud Racing 2-1 Villa Española.

¿Te interesa el deporte? Suscribite y recibí el newsletter de deporte en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Segunda División Racing Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com