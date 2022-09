Entornointeligente.com /

No dia 27 de Setembro de 1962, chegava às livrarias nos Estados Unidos Primavera Silenciosa , de Rachel Carson. Tinha uma capa verde-clara, com a ilustração de um ribeiro tímido e plantas aquáticas – uma aparência despretensiosa para uma obra tão controversa, que trazia em si a semente de uma revolução social e acabaria por condicionar o curso da História.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn Partilhar no WhatsApp

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com