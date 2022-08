Rabiot blocca il mercato Juve, Ndombelé al Napoli

Entornointeligente.com /

ROMA. – La madre di RABIOT blocca il mercato della Juventus. Il Manchester United ha infatti deciso di interrompere la trattativa con la mamma-agente del calciatore francese, giudicando eccessiva la richiesta di 10 milioni all’anno di ingaggio per il giocatore.

Così sembra essere saltato l’accordo fra i due club che era stato raggiunto sulla base di 18 milioni di euro. Invece adesso lo United ha virato su MOISES CAICEDO del Brighton.

Intanto sono giorni caldi anche per DEPAY, alle prese con la questione della rescissione del contratto che lo lega al Barcellona. Risolta la questione, l’olandese andrà da Allegri, perché fra lui e la Juve c’è accordo praticamente su tutto e i bianconeri sono in attesa della risoluzione del contratto con il Barça.

Colpo della Juve in fatto di giovani, perché la dirigenza bianconera ha «soffiato» al Milan il promettentissimo attaccante del Vicenza Tommaso MANCINI, classe 2004, che aveva anche varie offerte dall’estero. Assieme al padre, che gli fa da agente, ha scelto la Juve, dove oltre che in Primavera potrebbe giocare da súbito nella under 23 e quindi in Serie C.

A Napoli è il giorno di NDOMBELÈ, perché c’è c’è l’intesa con il Tottenham, e il centrocampista francese arriverà domani nella sua nuova destinazione. Ora i collaboratori si concentreranno sulla questione del portiere: KEYLOR NAVAS rimane l’obiettivo numero uno, anche se affinché la trattativa vada in porto il Psg dovrà contribuire a pagare l’ingaggio del n.1 del Costarica.

La questione rischia anche di provocare un caso FABIAN RUIZ, perché se lo spagnolo non andrà al Psg verrà mandato in tribuna fino a gennaio, secondo quanto avrebbe stabilito il presidente De Laurentiis.

Il Torino ha trovato l’erede di BREMER, che è SCHUURS, in arrivo dall’Ajax. Il difensore centrale olandese ha firmato con i granata e da domani si metterà a disposizione del técnico Juric. Per il presidente Cairo è un’operazione da 9.5 milioni di parte fissa e 3.5 di bonus.

Continua il lavoro della Roma sul mercato in uscita, per poi eventualmente accogliere Andrea BELOTTI, per tesserare il quale servono delle cessioni nel reparto avanzato. E per questo bisogna segnalare che c’è stato un sondaggio del Cagliari per AFENA-GYAN, il cui nome è stato accostato anche alla Salernitana.

Dovrebbe sbloccarsi a breve, invece, la cessione di Justin KLUIVERT al Fulham, che vuole l’olandese in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di permanenza in Premier. Ma la Roma non si sente garantita da questa offerta e preferirebbe cederlo altrove, anche se il calciatore sta rifiutando tutte le altre offerte pervenute a Trigoria.

A Salerno è sbarcato BOULAYE DIA, attaccante del Senegal campione d’Africa. Arriva dal Villarreal in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

In uscita dalla squadra campana c’è Pawel JAROSZYNSKI, clase ’94 che può giocare sia come centrale sia come esterno nel centrocampo a cinque, e che andrà al Perugia del suo mentore Castori.

A Udine WALACE ha lasaudade e avrebbe fatto presente alla scoietà che vuole tornare in Brasile. Ma il Flamengo, che lo aveva cercato, sembra non essere più interessato a quetso centrocampista oro olimpico con la Seleçao a Rio 2016. Si muove anche il Verona, che per sostituire SIMEONE, nel mirino del Napoli, andrà su YAYAH KALLON, giovane attaccante del Genoa.

