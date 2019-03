R Kelly rompe en llanto durante su primera entrevista tras acusaciones de agresión sexual | VIDEO

Entornointeligente.com /

R. Kelly ha roto su silencio, desde que fue acusado por agresión sexual, en el documental “Sobreviviendo a R. Kelly “. En una entrevista con CBS, el cantante niega las acusaciones en su contra.

En el video promocional de la entrevista que se emitirá el miércoles 6 de marzo, la reportera de CBS Gayle King le pregunta a R. Kelly : “¿Todavía te sientas aquí y dices que nunca has estado con chicas menores de edad? ¿Realmente puedes decir eso?”.

En su defensa R. Kelly alega que las acusaciones son falsas y están refiriéndose muchas veces a su pasado para tener mayor credibilidad: “La gente vuelve a mi pasado y está tratando de agregar todas estas cosas ahora, para hacer esta situación más real para la gente”.

La entrevistadora continúa inquietando a R. Kelly con su historial, señalando que su pasado es relevante en su caso por lo cual él responde: “No, no lo es, porque mi caso venció, mi caso venció, no es justo”.

Asimismo, el cantante de R&B dijo que las afirmaciones actuales son “falsas” y que las considera “rumores”.

Sin embargo, a medida que avanza la entrevista R. Kelly se pone emocional al gritar a la cámara: “Basta. Todos dejen de jugar, deja de jugar. ¡No hice esas cosas! ¡Ese no soy yo! ¡Estoy luchando por mi maldita vida!”.

NEW: R&B singer R. Kelly, charged with aggravated sexual abuse, angrily denied the accusations in a new interview with @GayleKing , insisting the claims are “rumors” & “not true.”

Kelly has pleaded not guilty; see the first clips here & watch @CBSThisMorning Wednesday at 7a ET. pic.twitter.com/5yT1QwPsIq

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 de marzo de 2019 Como se conoce el cantante fue liberado de prisión tras pagar una fianza de 100.000 dólares y tendrá que regresar a la corte el 22 marzo.

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com