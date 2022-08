¿Quéseto? Paseando a sus quintillizosâ¦

Entornointeligente.com /

¿Quéseto? Paseando a sus quintillizos… Agosto 4, 2022 por J.C Kentucky, Estados Unidos.- No es poco común ver a los paseadores de perros tironeados por los animales en cualquier plaza o cualquier vereda del mundo. Más raro es ver a un padre con una larga correa… ¡paseando a sus cinco hijos! Como es obvio, la reacción ante la imagen no se hizo esperar. Porque Jordan Driskell subió una publicación a su Instagram y enseguida estalló la polémica.

