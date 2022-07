Quíroz: En la era chavista, el petróleo se convirtió en todo menos en desarrollo

Entornointeligente.com /

> La economía petrolera se tragó las estructuras de las demás economías que estaban nacientes en Venezuela, porque los gobernantes del país en 120 años que tenemos con petróleo no supieron aprovechar esa bonanza para diversificar la economía. Pero en los últimos 24 años se ha gobernado a punta de barriles, y el actual gobierno está atascado en medio de pocos barriles con precios altos, profundizando con todas sus perversidades el carácter rentista». Así lo exclamó Rafael Quiroz, economista y especialista en política y comercio petrolero internacional.

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

Resaltó que la producción de crudo de Pdvsa apenas llega a los 700 mil barriles diarios. En la denominada Cuarta República, se tuvo un pico de producción de 3.765.000 barriles diarios.

«En la actualidad debe hacerse mantenimiento riguroso a la industria petrolera nacional. Todo eso se dejó a un lado. Lo que hizo el chavismo fue importar alimentos con los petrodólares, distribuir bolsas CLAP, vender gallinas, construir casas. Le adjudicaron 15 misiones del Gobierno a Pdvsa. Desvirtuaron su política y crearon una industria roja rojita en precarias condiciones», expresó.

Usted publicará el primero de agosto su quinto libro titulado: Los presidentes y el petróleo. ¿Qué papel jugó el petróleo en la democracia que tuvo Venezuela desde 1959 con Rómulo Betancourt, hasta 1999 cuando culminó su segundo mandato Rafael Caldera? En este libro hago un análisis crítico de lo que fue la política petrolera venezolana en todos esos quinquenios gubernamentales. Lo hice mediante la modalidad de la periodicidad; es decir, fui poniéndole la lupa a todo lo que fue la política petrolera en 40 años de democracia. Y la conclusión a la que llego es que el gobierno más determinante para haber definido una política petrolera venezolana fue sin duda alguna el de Rómulo Betancourt, porque diseñó la parte ingenieril de la política petrolera y tanto es así que el 14 de septiembre de 1960 se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

¿Qué particularidad tuvo ese gobierno? Que Betancourt fue el que creó la política petrolera venezolana, pero también fue el gobierno menos beneficiado de los ingresos del petróleo, porque el barril nunca llegó a pasar de los 1,95 dólares el barril.

¿Cómo fue la política petrolera de los otros gobiernos en democracia? La política de Betancourt se mantuvo durante el gobierno de Raúl Leoni y el mismo Rafael Caldera. Con Caldera se acentuó de forma favorable esa política petrolera cohesionada con la OPEP, lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez en su primer período, luego también con Luis Herrera, con Jaime Lusinchi, con Pérez en su segundo período, con el corto gobierno de Ramón J. Velásquez y con Caldera en su segundo mandato también. Las diferencias entre ellos fue casi de matices, pero lo importante fue que esa política petrolera fue tan permanente, que precisamente era una política de Estado.

En la era del chavismo, entre 1999 y 2014, Venezuela recibió 960.589 millones de dólares por concepto de renta petrolera, muy por encima de todo lo que generó el petróleo en los 40 años anteriores. ¿Por qué con esos ingentes ingresos hoy el país vive la peor crisis económica de su historia? Chávez y Maduro desperdiciaron la más grande bonanza petrolera de todos los tiempos, y la verdad es que en términos de infraestructura física para los efectos de los servicios sociales como la educación, en salud, en seguridad también, en alimentación, el mismo crecimiento económico sustentable, se hizo muy poco por no decir casi nada. En el período chavista el petróleo en Venezuela se convirtió en todo, menos en seguridad, menos en salud, en educación, en alimentación, en riqueza permanente.

¿Acaso los gobiernos anteriores no priorizaron también el petróleo por encima de los otros sectores económicos? Sí, pero en la democracia sí se inyectó ingentes cantidades de recursos, no todos los recursos que hubiésemos querido y todos los que hubiésemos necesitado, pero bueno se logró mucho. Antes de la era democrática Venezuela era un país ensimismado, pueblerino, sumamente retrasado en inversión, tecnología, seguridad. Y gracias al petróleo la era democrática pudo modernizar a Venezuela.

Venezuela hasta 1999 tuvo una producción petrolera por encima de los tres millones de barriles diarios. ¿Cuál es la realidad de la industria petrolera ahora? Sí es cuestionable la cantidad de hoy, porque no se puede explicar cómo después de nosotros haber producido el pico de 3.765.000 barriles diarios y de 3.400.000 cuando la recibió Chávez eso se haya llevado a 700 mil barriles diarios en la actualidad. Eso es un problema por supuesto de desinversión y la desinversión trajo por consecuencia por supuesto la falta o el rigor de mantenimiento anuales que hay que hacerle a las plantas, sobre todo en el caso de las refinerías, pero también en el caso de las maquinarias que se utilizan para extraer el petróleo.

¿Cómo desvirtuó Chávez y Maduro la política petrolera de Venezuela? Bueno, en vez de hacer mantenimiento riguroso de acuerdo al protocolo industrial o mundial que se aplica para la industria del petróleo, todo eso se dejó de lado, no se le puso mayor atención. Se desviaron las tareas de Pdvsa para lo cual fue creada o fundada y se puso Pdvsa a construir casas, se puso a importar alimentos, a distribuir bolsas CLAP, o vender gallinas, bueno lo que fuese. Le adjudicaron entre 12 a 15 misiones que instrumentaba el gobierno venezolano a Pdvsa.

¿Cómo afectó a la industria petrolera nacional el tener una nómina de 145 mil trabajadores? Yo estuve sacando en aquellos tiempos la suma del personal que tenía la Shell, la British Petroleum, la Repsol, la Total Energies, cuatro o cinco empresas grandes de petróleo y las 4 o 5 no llegaban a tener 100 mil empleados en sus nóminas, todas en conjunto sumadas, y Pdvsa tenía 145 mil personas. Entonces, una cosa bárbara y por lo tanto se endeudó y la deuda sobrepasa los 85 mil millones de dólares. Aparte, la Faja del Orinoco se nos vino al suelo porque aparecieron muchos otros yacimientos y cuencas petrolíferas, superiores, más grandes que la Faja del Orinoco y a mejores precios en cuanto a costos de producción.

¿Qué responsabilidad han tenido los ministros que han colocado al frente de la cartera de petróleo y Pdvsa en revolución, buena parte militares? Chávez sembró el mito que los militares en Venezuela sirven para todo porque saben de todo, conocen de todo, son grandes gerentes, son muy efectivos, muy capaces, muy competentes, bueno y que todos tienen casi el premio nobel de la gerencia en Venezuela. Resulta que la realidad o la experiencia en los últimos 24 años, lo que nos indica es que los militares saben muy poco y no sirven para casi nada fuera de los cuarteles. Por ejemplo, cuando el general, Manuel Quevedo, era ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, a mí me daba pena por él cuando iba a la OPEP, en Viena, donde están los monstruos del conocimiento petrolero. Quevedo no conocía el petróleo, ni siquiera por el olor de la gasolina que le iba a echar a su carro. Nunca había entrado a Pdvsa.

¿Qué me dice de Tareck El Aissami al frente del Ministerio de Petróleo? Es una figura clave para los negocios que el Gobierno tiene con Irán. Tareck El Aissami igual que el general Manuel Quevedo, es otra persona que no sabe nada en el tema de hidrocarburos Está ahorita tratando de aprender, pero él es criminólogo.

¿Qué está haciendo Irán dentro de las refinerías venezolanas? ¿Pueden recuperar la producción de combustible? Los iraníes se comprometieron para restituir dos de las refinerías más importantes, Amuay y El Palito. Hasta ahora, no han mostrado resultados al respecto.

¿Si se levantaran las sanciones económicas a Pdvsa impuestas por Estados Unidos, se incrementar la producción petrolera? Es difícil levantar la producción de la industria petrolera venezolana, aun levantando las sanciones. Hace cinco años se necesitaban 250 mil millones de dólares por 10 años para poder recuperar a Pdvsa.

Eso quiere decir que se necesita un promedio de inversión de 25 mil millones de dólares anuales, que no tiene el país.

¿Cuánta gasolina se está produciendo? Actualmente se está distribuyendo al mercado nacional 187 mil barriles diarios sólo de gasolina. A eso tienes que agregarle el diesel, gasoil, fueloil que forma parte del conjunto de la cesta de combustible que demanda el mercado interno. Ahora, parcialmente ha solucionado ese problema, pero coyunturalmente. Mientras que no se solucione el problema de producción que es el básico para que las refinerías puedan trabajarlo, puedan laborarlo y puedan sacar todo los productos y subproductos, no se ha solucionado nada.

¿Esa gasolina es importada? Sí se está importando. No solamente petróleo liviano, condensado para utilizarlo con el diluyente con el extrapesado y así poderlo llevar a crudo pesado Merey 6, sino que también estamos importando gasolina que es lo que nos ha fortalecido más y por eso es que han bajado las colas en el interior del país.

El economista, Asdrúbal Oliveros, informó que en el primer semestre del año, por los precios del petróleo el Estado aumentó sus ingresos por concepto de exportación de crudo 150%. ¿En qué está invirtiendo el Gobierno esos recursos? Eso sí no lo sé. Ha habido un aumento de recursos por los precios del crudo, aun con limitada producción. El problema es lo que hemos dejado de percibir por la incapacidad y mala gerencia de nuestra principal industria Pdvsa.



