Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena FATO ou FAKE UcconX Quiz: teste seus conhecimentos sobre os 40 anos do JG Preparamos 10 perguntas especiais sobre a história do telejornal. Por Jornal da Globo e Memória Globo

30/07/2022 12h00 Atualizado 30/07/2022

Quais foram os primeiros âncoras do Jornal da Globo? Renato Machado, Belisa Ribeiro e Luciana Villas-Boas Eliakim Araújo, Leila Cordeiro e William Bonner Carlos Tramontina, Mônica Waldvogel e Lillian Witte Fibe Qual humorista ganhou coluna no Jornal da Globo, entre 1983 e 1986, marcando sua estreia no telejornalismo? Chico Anysio Jô Soares Paulo Silvino Qual cartunista retratava, com sutileza e ironia, o cenário político do país no Jornal da Globo de 1983 a 1988? Chico Caruso Laerte Coutinho Ziraldo Em que ano o Jornal da Globo deixou de ser produzido no Rio de Janeiro e foi para São Paulo? 1990 1993 1996 Durante quantos anos o cineasta Arnaldo Jabor teve coluna no JG? 10 anos 15 anos 20 anos Em janeiro de 1999, o cenário do Jornal da Globo passou por uma importante mudança. Qual foi? O telejornal começou a ser apresentado direto da redação O ‘JG’ deixou de ter bancada para o apresentador Um telão passou a compor o cenário Por quantos anos Christiane Pelajo apresentou o JG? Por três anos, de 2000 a 2003 Por cinco anos, de 2000 a 2005 Por dez anos, de 2005 a 2015 A revelação de qual escândalo político rendeu à Renata Lo Prete o prestigiado Prêmio Esso de Jornalismo? Escândalo da Previdência Escândalo do Mensalão Escândalo dos Precatórios Em que parte do dia começa a rotina de produção do Jornal da Globo? Manhã Tarde Noite Quais telejornais da TV Globo compartilham, atualmente, estúdio com o Jornal da Globo? Jornal Nacional e Jornal Hoje Jornal Hoje e Hora Um Bom Dia Brasil e Jornal Nacional

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com