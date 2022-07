Quiso matarla a ella y a su bebé, pero ahora dice que él le va a servir más afuera que en la cárcel

Entornointeligente.com /

A un mes de su rescate, «Tosã», la cachorra yaguareté que fue atropellada , se recupera favorablemente, según informaron desde el Refugio Silvestre Urutaú .

«Hoy se cumplen cuatro semanas de muchísimo amor, paciencia, superación y aprendizaje mutuo al lado de Tosã, una cachorra #Yaguareté que se ganó el corazón de todos», escribieron este miércoles en Twitter, en una actualización del estado del animal.

Los rescatistas celebraron que «todo el esfuerzo realizado» para salvar a la cachorra dio resultados y ahora está en camino a su total recuperación.

«Tosã está dando sus primeros pasos hacia la recuperación total, sabemos que todavía falta camino por recorrer, pero esta demostrado de que ella no baja la cabeza y nosotros tampoco», enfatizaron.

Junto al reporte sobre las actuales condiciones del animal, el refugio subió un video con un compilado de imágenes del felino y su evolución en las últimas cuatro semanas. Ya se alimenta sola y camina, con casi total movilidad.

Felino de Concepción no tuvo la misma suerte Lamentablemente, este miércoles se supo que el felino rescatado en Concepción falleció a causa de las lesiones que sufrió. El animal no tuvo la misma suerte que «Tosâ», puesto que la gravedad de sus heridas no le permitieron recuperarse.

Conforme explicó el jefe del departamento de ciencias patológicas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), doctor veterinario Isabelino Delgado , el felino es salvaje y su cuerpo será congelado. Además, la semana que viene se practicará una autopsia para conocer los motivos de la muerte.

¿Cómo ayudar a «Tosã»? En caso de que la ciudadanía quiera realizar un aporte económico con el fin de ayudar con los gastos de recuperación, se puede realizar a través de la página www.urutau.org.py.

