Quiso matarla a ella y a su bebé, pero ahora dice que él le va a servir más afuera que en la cárcel

Entornointeligente.com /

Pese a la oposición de algunos legisladores por falta de detalles suficientes, la mayoría de la Junta municipal de Asunción aprobó este jueves el llamado a concesión por 20 años de la disposición final de residuos en Asunción y la construcción de la Planta de Transferencia en el exvertedero Cateura .

El concejal Pablo Callizo , del Partido Patria Querida (PPQ), afirmó que se detectaron numerosas inconsistencias y una serie de cuestiones que «llaman la atención» y hacen suponer que la licitación está dirigida a una sola empresa, que sería «El Farol» , cuya representante legal es Adelaida Cañete .

Lea más: Tras 15 años de irregularidades, la firma Empo debe retirarse de Cateura

Las inconsistencias: En el costo referencial , uno de los puntos es el traslado de residuos, el pliego no permite el ajuste de precio a la baja . Según explicó el concejal, el traslado de la basura «debería estar relacionado al kilometraje, ya que el relleno se encuentra en Villa Hayes y su recorrido variaría con el nuevo Puente Héroes del Chaco», pero no se autoriza el reajuste en menor costo. El pliego de bases y condiciones de la Planta de Transferencia no cuenta, con el diseño final, el costo de construcción y tampoco exige experiencia constructiva a la empresa. El costo extraoficial de la Planta de Transferencia tiene un valor de US$ 3millones , que será amortizado en un plazo de 20 años con un canon de G.10.500 al cobro de la basura, pero según denuncia Callizo, eso representa un valor final de US$ 9,5millones . La comuna solicita el pago de G. 35 millones para adquirir el pliego y tener derecho de participación en el llamado a licitación . Callizo refirió que esto, tratándose de una concesión, no representa un problema jurídico en cuanto a la ley de Contrataciones Públicas, pero calificó que dicha práctica no corresponde porque va en contra de la competencia y acceso a la información pública. En el estudio de viabilidad, no hay respaldo técnico que diga que esto sea lo más conveniente para la municipalidad. Se está pretendiendo gastar un monto elevado, cuando se podría solucionar la cuestión de la disposición de la basura con otro proyecto que exigiría una inversión menor, según Callizo. Si en unos años se quiere industrializar la basura, va a haber un conflicto con esta concesión de la disposición de basuras. «Existe, además, un conflicto de intereses en lo que respecta a la Planta de Transferencia y lo que es el traslado, ya que la planta separa residuos para reciclar. Sin embargo, a la empresa le conviene llevar más toneladas de basura sin reciclar ya que cobrarían más por el servicio», explicó en redes. Puntos que llaman la atención y suponen direccionamiento hacia El Farol: «La empresa debe contar con un relleno de más de 300 ha, ubicado a menos de 45 km, con evaluación del impacto ambiental ( EIA ) y habilitación municipal. Sólo 1 oferente ( El Farol ) en el mundo cumple eso», mencionó en su cuenta de Twitter. Aparece el nombre de Wilfrido Cáceres en el estudio de viabilidad. Explicó que la mención del exjefe de Gabinete del intendente Óscar «Nenecho» Rodríguez sería por el cargo que ocupaba previamente, pero indicó que igualmente llama la atención. Cáceres había sido procesado por enriquecimiento ilícito . Monopolizaría el negocio de la basura en Asunción, Central y bajo Chaco Si El Farol o una empresa satélite de su grupo obtenga la licitación, dicha firma ejecutaría una monopolización de la disposición final de los residuos domiciliarios en la Capital, departamento Central y bajo Chaco.

Lea más: De la mano de «Nenecho», el Farol monopolizará negocio de la basura

El depósito de basuras esta empresa funciona en unas 500 hectáreas de la finca 916 , ubicada en Remansito , Villa Hayes, que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com