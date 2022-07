Quiso matarla a ella y a su bebé, pero ahora dice que él le va a servir más afuera que en la cárcel

Entornointeligente.com /

La Cámara de Diputados postergó por falta de quórum el proyecto con el que pretendían aprobar a las apuradas esta repartija de dinero , que ni siquiera fue debatido previamente en las comisiones de la Cámara Baja y sobre el que hay serios cuestionamientos.

Pese a llevar a votación la aprobación, solo consiguieron 38 votos, faltando tres para el quórum legal.

Este proyecto plantea un pago total de alrededor de US$ 940 millones para unos 16.180 beneficiarios , de los cuales miles son afiliados colorados y liberales, algunos incluso candidatos para las próximas internas de dichos partidos, entre otras irregularidades.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA ), quien argumentó por el rechazo, hizo una detallada descripción de lo que consideró un «adefesio jurídico», ya que se pretende otorgar el dinero a personas que no tienen el derecho activo y que precisamente por eso le llaman a estos pagos una «compensación» y no una «indemnización».

«Estos que reclaman, la mayoría no pueden probar que fueron siquiera empleados de Conempa y Conimpa (empresas constructoras de Itaipú)», remarcó Amarilla, remarcando así que reclamantes no eran empleados directos de Itaipú, sino de empresas privadas.

«Ellos no están demandando, despido injustificado, beneficios, ellos en realidad están pidiendo una compensación alegando que ellos no han sido favorecidos con beneficios que tenían en el lado brasileño, y no tenían esos beneficios porque no eran empleados de Itaipú», dijo.

Recordó además que cualquier funcionario contratado, al finalizar el periodo del mismo, no pueden reclamar despido ni otras cuestiones.

Advirtió además que de aprobar este proyecto de ley, se estaría abriendo incluso otros exfuncionarios del Estado reclamen lo mismo.

Repartija de US$ 1.000 como si nada Los que argumentaron a favor del proyecto se basaron únicamente en un discurso de supuesta «justicia social» y de derechos humanos, minimizando los miles de millones que implicaría este proyecto e ignorando el hecho de que existen miles de presuntos beneficiarios irregulares.

El diputado Celso Kennedy (PLRA) también minimizó las presuntas irregularidad detectadas en la lista preliminar de beneficiados, diciendo que la verificación no es responsabilidad de los legisladores.

«Así como sucedió con el tema de las víctimas de la dictadura entendemos que va a haber cobros indebidos probablemente, entendemos que con algunos se va a hacer una tremenda injusticia y se le va a revictimizar y no se les va a pagar, pero eso no es lo que a nosotros en este momento nos tienen que condicionar a la aprobación», dijo Kennedy.

«Ahora Itaipú está sin deuda, que se endeude otra vez para pagarle a esta gente «, alegó el diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista).

¿En riesgo fondos sociales? » No vamos a tener fondos sociales por 12 años , los municipios y las gobernaciones no van a recibir fonacide y royalties y no solamente pone en riesgo eso, sino que pone en riesgo la vida institucional de la binacional», afirmó el diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) , cuya bancada se retiró para tratar de postergar el tratamiento.

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) argumentó que no está seguro que haya una afectación a los fondos sociales, pero que de todos modos, igualmente existen despilfarros en el Gobierno y que normalmente no hay problema para beneficiar a otras «claques».

«Me imagino que probablemente el Poder Ejecutivo va a vetar este proyecto de Ley de aprobarse, me gustaría escucharnos a sentarnos a hablar en materia de esta cuestión, pero tendríamos que sentarnos a hablar realmente si Itaipú Binacional va a seguir beneficiando a una cúpula», dijo, recordando justamente en estos días saltó el caso de la presunta planillera de Yacyretá, Fátima Saucedo .

Hacen campaña con dinero de Itaipú La diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, cartista) intentó sacar rédito político con esta repartija de plata, argumentando que supuestamente los que aprueban este proyecto están a «favor del pueblo», como si salieran de su bolsillo los miles de millones para cubrir este proyecto.

Otro para el que los posibles votos en las elecciones fueron más importantes fue el diputado Basilio «Bachi» Núñez (ANR, HC) que intentó justificar su cambio de postura, ya que hace apenas unas semanas estaba totalmente en contra de este proyecto, y ahora milagrosamente «vio la luz».

