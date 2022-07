Quiso matarla a ella y a su bebé, pero ahora dice que él le va a servir más afuera que en la cárcel

Entornointeligente.com /

El Dr. Raúl Fanego relató -sin mencionar su nombre explícitamente- cómo Cynthia Tarragó se salvó de ser escrachada en un restaurante de Villa Morra. Según contó en su cuenta de Instagram, junto con algunos de los presentes, buscaron a la exdiputada para solicitarle que se retirara del lugar, ya que generaba incomodidad y miedo a ser víctimas colaterales de un eventual ataque de represalia contra la condenada por la justicia de EE.UU.

Sin dar nombres, el doctor Raúl Fanego expresó su miedo al correr peligro por estar próximo a una persona con reciente condena en Estados Unidos por lavado de activos, que podría recibir un ataque en represalia , con eventuales víctimas colaterales.

Esta situación se dio en un restaurante situado en el barrio Villa Morra, lugar frecuentado por el médico y otros amigos suyos. Al llegar, Fanego se percató de la presencia, en la primera mesa, de «una persona que recientemente fue liberada de la cárcel y estuvo en el extranjero condenada por narcotráfico». Por eso, escribió en Instagram, dijo en voz alta: » hay que tener cara para venir a un lugar público». Después el médico se dirigió de nuevo hacia la mesa donde estaba Tarragó, pero ya se había retirado. «Espero haya sido por mi comentario a viva voz», escribió.

Si bien el médico no da nombres, el caso al que hace referencia es el de Cynthia Tarragó, ya que es la única que cuenta con una condena por parte de la justicia de EE.UU. y que fue liberada hace unos meses.

Víctimas colaterales, incomodidad y miedo Según manifestó Fanego a ABC, una persona condenada, que estuvo presa y que se expone de esa manera en un lugar público, arriesga también al resto de las personas que la rodean, considerando que no es improbable que alguien quiera tomar represalias en su contra. El más famoso antecedente es el atentado en el anfiteatro de San Bernardino, que tuvo como víctima colateral a la influencer Cristina «Vita» Aranda .

Raúl Fanego asegura que su idea no era entrar en polémica, sin embargo denunció que la presencia de esta persona generó incomodidad en varios de los presentes. Dijo que el dueño del restaurante, que es su amigo, no estaba presente en el sitio en el momento en que ocurrieron los hechos, por lo que no acudió a él para solicitarle que le pida a esta persona que se retirase del lugar, por representar un peligro tanto para ella misma, como para todos los demás presentes.

Antecedentes de Cynthia Tarragó Cynthia Tarragó estuvo 33 meses presa en una cárcel de Nueva Jersey, tras ser declarada culpable por la jueza Freda Wolfson en una causa originada a partir de una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones de los EE.UU. (FBI). Tarragó y su esposo Raimundo Va acordaron aceptar unos US$ 2.000.000 de dos personas que se presentaron como narcotraficantes , y que en realidad eran agentes del FBI.

Este dinero lo blanquearon a través de una red internacional de cuentas para mimetizar su origen ilegal.

