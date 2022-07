Quiso matarla a ella y a su bebé, pero ahora dice que él le va a servir más afuera que en la cárcel

Entornointeligente.com /

Adam Bareiro sigue de romance con los goles en Argentina y en esta ocasión, anotó en el empate 2-2 de San Lorenzo ante Unión de Santa Fe por la novena jornada del torneo. El paraguayo aprovechó el gran desborde de su compañero Agustín Martegani y empujó el balón a los 31′, para abrir el marcador.

San Lorenzo tuvo una ventaja de dos goles en el marcador, pero terminó siendo empatado en el minuto final. El gol del descuento parcial para Unión lo marcó el ex Olimpia , Diego Polenta , a los 57′ del match.

Lea más: Lewandowski: «Vi, en el campo, el gran potencial que tiene este equipo».

Bareiro marcó por sexta fecha consecutiva y es el goleador solitario de la Liga Profesional Argentina , con 7 tantos en 9 partidos. Además, participó directamente en 8 de los 13 goles de San Lorenzo en el torneo ( 7 tantos y 1 asistencia) y en cuanto a números generales, el ex Nacional lleva 11 anotaciones en 34 partidos con el «cuervo».

San Lorenzo se ubica parcialmente en la decimoprimera posición del torneo con 11 unidades y el próximo lunes 25 de julio enfrentará a Talleres de Córdoba , por la fecha 10.

Lea más: Hernesto Caballero: «en contra de mi ex club, no me nace festejar exageradamente».

Adam Bareiro en la Liga Profesional 2022 -Vs. Independiente: GOL.

-Vs. Newell’s: *.

-Vs. Arsenal: *.

-Vs. Central Córdoba: GOL.

-Vs. Tigre: GOL.

-Vs. Barracas Central: GOL.

-Vs. Boca: GOL.

-Vs. Banfield: GOL.

-Vs. Unión: GOL.

