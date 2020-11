Entornointeligente.com /

Brett Petgrow, gerente de operaciones de FPL, dentro de la subestación Collins en Fort Lauderdale, Florida, el jueves 7 de septiembre de 2017 por la mañana. Las subestaciones de FPL están habilitadas con tecnología que ayuda a monitorear las inundaciones y mitigar las marejadas ciclónicas. Esta tecnología ayuda a proteger los equipos críticos en las subestaciones durante las marejadas ciclónicas y acelera la restauración. (Taimy Alvarez / South Florida Sun-Sentinel / Tribune News Service a través de Getty Images) Miles de residentes del sur de Florida se quedaron sin electricidad desde el domingo cuando el área comenzó a sentir los efectos de la tormenta tropical Eta.

Cristian Abreu-Hidalgo

Por: Telemundo 51

A las 4:00 a.m. del lunes, se informaron 11,300 apagones en el condado de Miami-Dade y 10,060 apagones informados en el condado de Broward y 8,660 en Palm Beach, según Florida Power & Light (FPL).

Cristian Abreu

Debido a la tormenta tropical Eta, FPL dijo que no puede proporcionar tiempos estimados específicos de restauración para algunas áreas, pero se ha conocido de algunas áreas en las que el servicio ha sido reconectado y otras que se han sumado en el transcurso de la mañana.

Cristian Abreu Hidalgo

The post Residentes del sur de Florida se quedaron sin electricidad appeared first on LaPatilla.com .

Christian Abreu-Hidalgo

Source: La Patilla

Entornointeligente.com