Quiñoñes: Cantv es sinónimo de estafa

El opositor Marco Aurelio Quiñoñes señaló que Cantv es «sinónimo de estafa».

«Cantv en una época fue ejemplo de eficiencia. Hoy es sinónimo de estafa, te exigen que pagues por un servicio que no recibes», escribió en la red social Twitter.

Señaló que los trabajadores de Cantv pretenden cobrar una multa por una reconexión «imaginaria».

Denunció que si las personas que necesitan el servicio no pagan les quitan la línea telefónica, que la mayoría de las veces tampoco funciona.

