Quintana y estado de excepción: «Yo no lo he aprobado ni con Piñera, ni tampoco en este gobierno»

Entornointeligente.com /

El senador Jaime Quintana (PPD) afirmó este viernes que él no ha aprobado la medida de estado de excepción en la macrozona sur durante el gobierno del ex Presidente Sebastán Piñera , ni en esta administración.

De cara a la votación este viernes de la renovación del estado de excepción constitucional, el senador Quintana comentó que «yo no sé si van a estar los votos, personalmente creo que esta herramienta que se ha levantado como la panacea en los temas de seguridad, y no es tan efectiva. Es cosa de mirar las estadísticas del Presidente Piñera (…) lo que tenemos hoy es que la derecha reclama un estado de excepción con todas las facultades y eso tuvo el Presidente Piñera en el peor momento de inseguridad o del mayor número de ataques violentos».

«Hoy puede estar en la parte más baja de la comisión de delitos, pero eso no tiene que ver con el estado de excepción», acotó.

En esa línea, Quintana reconoció que «yo no lo he aprobado ni con Piñera ni tampoco en este gobierno, no creo que sea la solución al problema que tiene La Araucanía, creo que la solución es diálogo profundo a las raíces del conflicto y en paralelo la ley tiene que aplicarse sin tapujos» .

Consultado respecto a la baja delitos con la medida, Quintana precisó que «no creo en esas cifras, porque es cosa de mirar el comportamiento de esa herramienta cuando lo aplicó el Presidente Piñera y con todas las herramientas del estado de excepción tuvimos los peores números», añadiendo que «hay una falsa sensación de seguridad».

«Esas cifras las he cuestionado en el anterior gobierno y en el actual también, hay maneras de desagregarlas y presentar números favorables», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com