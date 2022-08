Quinta, na TV: entre o basquetebol e a Grande Entrevista , correm Engenhos Mortíferos e um Baby Driver

Entornointeligente.com /

CINEMA Baby Driver – Alta Velocidade

Fox Movies, 9h28

Espécie de musical de acção, escrito e realizado por Edgar Wright, focado num jovem ás do volante que conduz criminosos em fuga. Com uma banda sonora vasta e cuidadosa que coreografa a acção, o filme foi nomeado para três Óscares técnicos. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal e Eiza González integram o elenco.

A Idade do Rock

Hollywood, 12h05

Los Angeles, 1987. Drew chega a Hollywood cheia de sonhos. Ali conhece Sherrie, uma jovem citadina que aspira ao estrelato. Apaixonam-se perdidamente. É então que ele consegue trabalho num clube nocturno que está a organizar um concerto de Stacee Jaxx e da sua lendária banda. Adam Shankman realiza esta adaptação do famoso musical da Broadway, com Tom Cruise, Alec Baldwin, Russell Brand e Paul Giamatti nos papéis principais.

Engenhos Mortíferos

Fox, 23h57

Numa Terra pós-apocalíptica, as grandes metrópoles tornaram-se cidades-tracção que avançam pelo planeta em busca de recursos, entre saques e conflitos. Mas há uma revolução em marcha. Christian Rivers assinou esta transposição ao cinema da obra de Philip Reeve, com Hugo Weaving e Hera Hilmar à cabeça do elenco.

A Forma da Água

Hollywood, 1h35

Início dos anos 1960. Elisa é empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima, onde descobrirá um segredo capaz de abalar todas as suas noções de humanidade. Com realização de Guillermo del Toro, e com Sally Hawkins, Michael Shannon e Octavia Spencer no elenco, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, dois Globos de Ouro e quatro dos 13 Óscares para que foi nomeado.

SÉRIE Crimes Graves

Fox Crime, 22h

Este spin-off da série Closer (2005) acompanha o quotidiano alucinante da Capitã Sharon Raydor (Mary McDonnell), do Departamento de Polícia de Los Angeles. Enquanto chefia a divisão de Crimes Graves de uma das cidades mais violentas dos EUA, esta guardiã da lei e da ordem tem também de educar a sua filha adolescente. É a estreia da segunda temporada da série criada pelo veterano James Duff ( Closer ; Star Trek: Discovery ).

DOCUMENTÁRIO Charlotte Perriand: Pioneira do Saber Viver

RTP2, 23h23

Charlotte Perriand, a arquitecta e designer francesa, é considerada uma das maiores figuras criativas do século XX, responsável por conceitos revolucionários e objectos icónicos pela harmonização dos habitantes com o ambiente. Um documentário intimista de Stéphane Ghez, ao jeito de caderno de memórias, que oferece uma visão acutilante da sociedade contemporânea pela perspectiva desta mulher vanguardista, colaboradora de Le Corbusier e politicamente interventiva pela posição das mulheres, no mundo criativo e fora dele.

DESPORTO Basquetebol: Roménia x Portugal

RTP2, 16h51

A RTP2 transmite em directo o jogo da segunda ronda da pré-qualificação para o campeonato internacional de Basquetebol masculino EuroBasket 2025, que opõe a nossa selecção à equipa nacional da Roménia, a jogar em casa na Arena Olimpia Hall de Ploiesti. O grupo treinado por Mário Gomes precisa de todo o apoio disponível para vencer os experientes romenos de Dragan Petričević e chegar mais perto da sua quarta qualificação para esta competição maior do basquetebol europeu.

INFORMAÇÃO Grande Entrevista: Pedro Strecht

RTP1, 1h21

O coordenador da comissão independente que investiga os abusos sexuais na Igreja portuguesa, Pedro Strecht, responde às perguntas de Vítor Gonçalves, na Grande Entrevista da RTP. Em causa estarão os abusos cometidos sobre jovens e crianças e o seu impacto psicológico, o manto de silêncio que durou décadas e as medidas tomadas para prevenir crimes futuros e levar à justiça os culpados.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com