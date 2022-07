Quinta na TV: A Sorte Grande em estreia entre São Jorge e Amália

Entornointeligente.com /

CINEMA São Jorge

AXN Movies, 17h47

Jorge é um pugilista desempregado a tentar sustentar a mulher e o filho. Quando ela decide que, para fugir da crise, tem de regressar ao seu Brasil natal, Jorge fica sem saber o que fazer. Acaba por aceitar trabalhar como cobrador de dívidas, passando a intimidar pessoas que, tal como ele, estão numa situação desesperada. Realizado por Marco Martins e protagonizado por Nuno Lopes (Prémio Orizzonti para melhor actor no Festival de Veneza), um filme dramático enquadrado pelos anos de intervenção da troika .

A Luz Entre Oceanos

Hollywood, 21h30

Depois da I Guerra Mundial, um soldado traumatizado e aclamado como herói regressa à sua Austrália natal para trabalhar num farol. Apaixona-se por uma mulher, casa-se e tenta ter filhos com ela. Mas nenhuma gravidez tem sucesso. Um dia, encontram um barco a remos com o cadáver de um homem e com uma bebé recém-nascida, que adoptam como deles. É aí que os problemas começam. Michael Fassbender e Alicia Vikander (que se tornaram um casal na vida real durante a rodagem) protagonizam este filme realizado por Derek Cianfrance, a partir do best-seller escrito por M.L. Stedman em 2021. Rachel Weisz e Bryan Brown também entram no elenco.

Spiral – O Novo Capítulo de Saw

Nos Studios, 22h50

O realizador Darren Lynn Bousman retoma a popular saga de terror iniciada, em 2004, por James Wa. Chris Rock e Max Minghella encarnam os detectives que investigam mais uma série de homicídios macabros.

DOCUMENTÁRIOS Francisco de Holanda – A Luz Esquecida do Renascimento

RTP2, 20h36

Francisco de Holanda (1517-1584) foi um dos maiores vultos do Renascimento em Portugal e um ensaísta e artista de vanguarda. Este documentário traz à luz a importância da sua obra e navega por momentos da sua vida (como a passagem por Itália), enquanto «testemunha e actor de um tempo histórico excepcional», resume a sinopse. A autoria é de Paula Moura Pinheiro; a realização, de Inês Rueff.

…Até Tocar o Azul do Mar

TVCine Edition, 22h

Jia Pingwa, Yu Hua e Liang Hong são três escritores chineses consagrados que nasceram em décadas diferentes e que se encontram num festival de literatura em Shanxi, a cidade natal de Jia Zhang-Ke, o realizador. Ao partilharem as suas vivências, desde a infância à idade adulta, vão percorrendo momentos de viragem da história do país. Dividido em 18 capítulos, o documentário acaba por traçar um retrato da sociedade chinesa desde a década de 1950.

SÉRIES Crimes Graves

Fox Crime, 22h

Estreia. Mary McDonnell protagoniza este spin-off – que funciona também como sequela – da série policial The Closer . Centrada na personagem de Sharon Raydor, acompanha o seu dia-a-dia enquanto nova líder da divisão de crimes graves da polícia de Los Angeles – um trabalho desafiante, desgastante e difícil de harmonizar com outro papel, o de mãe adoptiva. G.W. Bailey, Tony Denison, Michael Paul Chan e Raymond Cruz também integram o elenco. A série é debitada às quintas-feiras, em episódio duplo.

A Sorte Grande

RTP2, 22h01

Estreia de uma série suíça acerca de uma família que fica repentinamente rica quando o patriarca ganha a lotaria. Num dia, estão a contar tostões; no outro, nadam em milhões. Será um sonho tornado realidade? A solução para todos os seus problemas? Certo é que os planos para a aplicação da fortuna – como a mudança para um palácio, a contratação de um consultor duvidoso ou o empenho em adquirir uma fábrica de relógios – vão dar azo a várias peripécias, narradas ao longo de oito episódios, para ver diariamente.

MÚSICA Amália – Gala do Centenário

RTP1, 22h45

A 9 de Outubro de 2021, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, acolheu este espectáculo organizado pela Fundação Amália Rodrigues para homenagear a grande senhora do fado, no âmbito das celebrações do centenário do seu nascimento. Ao palco subiram as vozes de Cuca Roseta, Gonçalo Salgueiro, Joana Amendoeira, Katia Guerreiro e Ricardo Ribeiro.

