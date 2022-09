Quinta na TV: A Oficina de Richard Hammond estreia-se entre pianos, Kiss e fronteiras

Entornointeligente.com /

CINEMA O Homem Duplicado

AMC, 20h43

Adam é um professor universitário que, apesar de acomodado à monotonia, não se sente feliz. Um dia, ao ver um filme, percebe, para seu choque e horror, que o actor principal é a sua cópia exacta. É então que decide saber tudo sobre aquela pessoa, incluindo a morada e o número de telefone.

Quando os dois se conhecem e se apercebem da inexistência de quaisquer laços de sangue que possam justificar as semelhanças, vêem-se a questionar a sua existência e identidade enquanto seres únicos. A descoberta – e tudo o que daí advém – não deixará marcas apenas neles, mas também em todos à sua volta.

Com realização de Denis Villeneuve, um thriller psicológico que adapta uma das mais célebres obras de José Saramago. Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Isabella Rossellini, Sarah Gadon e Stephen R. Hart dão vida às personagens.

Para Lá da Fronteira

Cinemundo, 1h40

Um drama sobre a imigração em solo americano, com argumento e realização de Wayne Kramer. Pessoas de várias nacionalidades lutam pelo sonho americano, usando todo o tipo de esquemas, negócios e fraudes para chegar àquele que crêem ser o país das oportunidades.

Harrison Ford encarna Max Brogan, um agente do controlo alfandegário de Los Angeles que se deixa comover por cada caso que lhe passa pelas mãos, por compreender bem o quanto o seu trabalho e as suas decisões interferem, para sempre, nos destinos individuais daquelas pessoas. No elenco surgem também Ray Liotta, Jim Sturgess e Ashley Judd.

Tudo Bons Rapazes

Fox Movies, 2h05

Uma espécie de biografia da máfia, narrada na primeira pessoa por Henry Hill (Ray Liotta), um italo-irlandês cuja maior ambição é pertencer à rede criminosa, e que se envolve com James Conway (Robert De Niro) e com Tommy DeVito (Joe Pesci).

No filme entram também os testemunhos de Karen (Lorraine Bracco), jovem judia que se casou com Henry e que depressa vê toda a sua vida social enredada na nova «família».

Realizado por Martin Scorsese, o filme recua às décadas de 1960 e 70 para retratar os bons e maus momentos, os anos de poder, o declínio e, finalmente, os anos de traição e decadência total. E também a culpa.

DOCUMENTÁR IOS Biography: Kisstory

TVCine Edition, 19h05

Realizado por D.J. Viola, viaja pelas memórias de cinco décadas da banda Kiss, com os fundadores Paul Stanley e Gene Simmons.

Composto por sessões de gravação originais, filmes caseiros, histórias de bastidores e imagens raras, inclui participações de outras figuras do rock – como Dave Grohl ou Tom Morello –, bem como o executivo Doc McGhee e o produtor musical Bob Ezrin. Hoje é emitida a primeira parte; a segunda fica para amanhã, às 18h45.

A Oficina de Richard Hammond

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo. Desde Top Gear que era evidente que, no corpo do jornalista e apresentador Richard Hammond, batia o coração de um aficionado dos automóveis. Mas esta série tem um cunho mais pessoal.

Reencontramo-lo a tentar concretizar um sonho antigo: abrir a sua própria oficina de restauro e reparação de clássicos – algo particularmente desafiante para quem, como ele, tem pouca experiência no mundo dos negócios. É nesta jornada que o acompanhamos.

INFORMAÇÃO Linha da Frente

RTP3, 22h20

Da falta de estruturas para a prática de educação física nas escolas à preparação de atletas olímpicos, a reportagem Prova de obstáculos , da jornalista Marta Jorge, toma o pulso às condições para a prática do desporto em Portugal.

O objectivo é perceber por que razão «o país falha em quase todos os marcadores de actividade física europeus, mas consegue vitórias ao mais alto nível».

MÚSICA Concerto de Ana Paula Andrade

RTP2, 00h51

Registo do recital Sentir , protagonizado pela pianista e compositora açoriana Ana Paula Andrade, no Teatro Micaelense, em 2017.

Na mesma sala de Ponta Delgada e no mesmo ano, a RTP Açores gravou o concerto de João Bernardo que é emitido de seguida, à 1h49. O também pianista e compositor surge na liderança de um trio, ladeado por Francisco Brito no contrabaixo e Pedro Felgar na bateria.

