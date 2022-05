¿Quiénes son los neonazis que luchan por Rusia en Ucrania?

Entornointeligente.com /

Numerosos extremistas de derecha rusos y neonazis están luchando en Ucrania en favor de Moscú, según un informe del Servicio Federal de Inteligencia alemán.

Al anunciar la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero, el presidente Vladimir Putin intentó justificarla diciendo que los objetivos eran la «desmilitarización y desnazificación» del país. Sin embargo, analistas y medios señalan que este argumente pierde credibilidad cuando Moscú ha dado la bienvenida a grupos neonazis para luchar en su nombre. Los gobiernos de Kiev y occidentales también han calificado dicho discurso como «falso» y dicen que, incluso si fuera cierto, no justificaría lanzar una invasión no provocada contra un país con un gobierno elegido democráticamente. Medios alemanes han alertado de que se ha prestado poca atención a lo largo de los años a las milicias rusas de derecha que luchan en nombre del Kremlin, no solo en Ucrania sino también en Siria.

También lea Periodista español acusado en Polonia de espiar para Rusia seguirá en prisión preventiva Si bien se cree que algunos combatientes se unieron a las filas de las compañías mercenarias privadas rusas ( como la empresa Vagner , que es la más conocida), un número desconocido de supremacistas blancos miembros de Rusich se unió y entrenó el Movimiento Imperial Ruso y su unidad paramilitar, la Legión Imperial Rusa. Rusich, designada como una organización «terrorista global» por Estados Unidos hace dos años, es uno de varios grupos de derecha que luchan activamente en Ucrania, junto con Rusia. fuerzas armadas regulares o unidades separatistas aliadas. Según un informe confidencial del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, obtenido por el medio alemán Der Spiegel y divulgado el 22 de mayo, numerosos extremistas de derecha rusos y neonazis están luchando en Ucrania. Analistas alemanes han dicho que el hecho de que los líderes políticos y militares rusos hayan dado la bienvenida a los grupos neonazis socava la afirmación de Putin y su gobierno de que uno de los principales motivos detrás de la invasión es el deseo de «desnazificar» Ucrania, dijo Spiegel. «La supuesta razón de la guerra, la llamada desnazificación de Ucrania, es absurda», agregó el medio citando el documento.

También lea Dos soldados rusos se declaran culpables en nuevo juicio por crímenes de guerra en Ucrania ¿Quiénes son? Aleksei Milchakov, identificado por expertos como el colíder de Rusich, junto con otro ruso llamado Yan Petrovsky, se ha proclamado públicamente en diferentes videos como «nazis».

Aunque hasta la fecha no hay confirmación oficial de que Milchakov o Petrovsky estén o hayan estado en Ucrania desde la invasión del 24 de febrero , el 27 de mayo, un canal de Telegram supuestamente afiliado a Rusich publicó una fotografía sin fecha que mostraba a ambos hombres en Ucrania, parados frente a un vehículo blindado semidestruido.

Milchakov… está de vuelta en acción», decía la publicación. «Ahora está en algún lugar de la inmensidad de Ucrania activamente involucrado en la desnazificación y la desmilitarización».

Algunos expertos dicen que el grupo al que pertenece Milchakov, está afiliado explícitamente a Vagner.

También lea ¿Están en Ucrania los paramilitares del Grupo Wagner? A principios de 2015, Milchakov y Petrovsky fueron sancionados por Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Milchakov «ha apoyado activamente acciones y políticas que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y desestabilizan aún más a Ucrania», dijo Londes en su anuncio de sanciones. En octubre de 2016, Petrovsky fue arrestado en Noruega, donde vivía y trabajaba junto a un hombre noruego vinculado al grupo derechista Soldados de Odín. Fue deportado ese mismo mes. Las fotografías y videos publicados en las redes sociales en 2020-2021 indicaron que los combatientes de Rusich estaban en Siria, donde Rusia llevó a cabo una operación militar para respaldar al gobierno de Bashar al-Assad y eliminar a los combatientes de la oposición allí.

0:00 0:01:37 0:00 Descargar 240p | 4,6MB 360p | 7,0MB 480p | 11,5MB 720p | 24,6MB 810p | 25,9MB El informe de inteligencia alemán señala que los combatientes de Rusich han estado en Ucrania desde principios de abril. Aleksandr Verkhovsky, experto en grupos extremistas en Rusia y director del centro de investigación SOVA, afirma que probablemente hay muchos menos combatientes extremistas rusos en Ucrania ahora que en los primeros años de la guerra del Donbás. «Los nacionalistas jugaron un papel clave en la primera fase de la guerra», apuntó a la publicación Current Time . «Eran una parte importante, no mayoritaria, pero significativa. Ahora no vemos aquí un gran número de voluntarios de Rusia…. Tal vez un máximo de unas pocas docenas.

* Con reporte de Mike Eckel, periodista de RFE / RL, y basado en un informe de Dmitry Kozhurin, de Current Time

