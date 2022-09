¿Quiénes son los locos aquí?

Entornointeligente.com /

Aunque a veces me gustaría escribir más de un artículo por día, no lo hago, pero esta vez, no pude dejar pasar este asunto sin comentarlo oportunamente, ¡ya! Titular en Aporrea: Rafael Ramírez: «La detención de mi hermano por parte del gobierno es una retaliación política en mi contra» Entre otras cosas, dicen allí: «De acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, a Fidel Ramírez lo detuvieron el 14 de septiembre [2022] debido a que no compareció ante el tribunal como lo exigen los términos de su fianza, pues él ya había estado preso (en 2018) como parte de una investigación que se adelanta sobre malversación de fondos multimillonarios en Pdvsa.» Yo no sé quienes están (o son) los locos aquí: – yo – el fiscal general de Venezuela – el actual jefe de Estado venezolano – sus seguidores y colaboradores – los escritores que apoyan al actual jefe de Estado venezolano – la gente del PSUV – los diputados de la asamblea nacional – los ministros del gobierno – los directores del tsj – los policías y agentes de seguridad del Estado venezolano – o todos los venezolanos y las venezolanas … … pero me parece obvio que si el hermano de Rafael Ramírez realmente habría estado involucrado en algún asunto criminal de masiva corrupción contra el Estado venezolano, bueno, me imagino que él no estuviera viviendo aquí en Venezuela desde hace mucho tiempo ya. ¿No creen? Creo que hace tiempo él se hubiera ido del país con su familia para no arriesgar ser arrestado, encarcelado, torturado, o violado por algunos guardias carcelarias psicópatas y sádicos sexuales del actual Estado venezolano, o picado* en pedacitos y lanzado a los cochinos como le pasó a Carlos Lanz, y también, por su puesto, para que su familia no sufra las posibles consecuencias de sus acciones criminales, si fuera el caso por supuesto. ¿Verdad? ¿O será que esta observación mía es una locura, una estupidez, una cosa insensata, y que yo tendría que ir a ver un psiquiatra para que evalúen mi estado de salud mental? Pregunto: Si ustedes habrían estado involucrados en un desfalco multimillonario del Estado venezolano, ¿Ustedes se quedarían viviendo aquí en Venezuela? ¿Entonces? ¿Qué carrizo hace el hermano de Rafael Ramírez viviendo en Venezuela? ¿Quines son los locos aquí? N.B. 1 – Estoy perfectamente consciente de que podrían existir elementos explicatorios al respecto, pero a primera vista, no veo absolutamente nada que justifique ese tipo de comportamiento (en mi opinión) retrograda y aun posiblemente CRIMINAL por parte del actual Estado venezolano. N.B. 2 – *Yo creo que fue gente contratada por el actual Estado venezolano para descuartizar a Carlos Lanz y lanzarlo a los cochinos.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com