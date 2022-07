Quiénes son las 20 estrellas mejor pagadas de Hollywood

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Tom Cruise, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Dwayne Johnson son los actores que más cobran por película. La primera actriz en figurar en el listado de las estrellas de Hollywood con salarios de ocho dígitos es Margot Robbie, pero bastante más atrás que los ya mencionados que, en el peor de los casos, casi que duplican el sueldo que la australiana cobrará por ser Barbie.

Por Clarín

La información la brindó Variety, que cuenta, dólar por dólar, cuánto ganan o ganarán los intérpretes mencionados, y muchos más. De Will Ferrell a Chris Hemsworth, pasando por Joaquin Phoenix, que para hacer Joker 2 exigió más que cuadruplicar su sueldo por la película original, a Millie Bobby Brown.

Paradójico es el caso de Tom Cruise, porque por Top Gun Maverick llega a una cifra inusual de nueve dígitos (cien millones de dólares), pero porque ese monto lo obtendrá de la venta de entradas en los cines, lo que cobra por salario (él mismo se produce, así que las negociaciones no deben haber resultado arduas) y la venta de la película al servicio de streaming, que tanto desprecia.

Joaquin Phoenix, en «Joker». Pidió mucho más para la secuela. Y se lo concedieron.

Y ya que hablamos de streaming, las plataformas se han transformado en una tabla de salvación, o al menos de increíbles ganancias para las estrellas de Hollywood, que solían estar enganchados con «bonus» de acuerdo a si sus películas funcionaban en la taquilla, o no.

Antes de que subiera al escenario en la entrega del Oscar, no, no a recibir su estatuilla por Rey Richard, sino a darle la bofetada a Chris Rock, Will Smith ya tenía filmada Emancipation, un thriller sobre esclavos fugitivos, por la que Apple le abonó US$ 35 millones.

Y así, Leonardo DiCaprio embolsará sus US$ 30 millones, depositados en su cuenta bancaria también por Apple, que financia Killers of the Flower Moon, lo nuevo de Martin Scorsese.

Tom Cruise, sonriente, hace pocos días en la final de Wimbledon. Nadie cobra tanto como él. Foto AFP

Apple apuesta fuerte a las estrellas, porque le pagará lo mismo al compañero de Leo en Había una vez… en Hollywood, Brad Pitt. El actor ya anunció que piensa dejar de trabajar frente a las cámaras, pero tal vez no lo haga si siguen pagándole tanto dinero por un filme aún sin título, pero que se desarrollará en el mundo de la Fórmula 1, dirigido por Joseph Kosinski. ¿Les suena? Es el director de… Top Gun Maverick.

Dwayne Johnson cobra un extra por promocionar su próxima película en sus redes sociales.

Y Netflix, que gastó US$ 200 millones en el estreno de este viernes El hombre gris, entre salarios a Ryan Gosling, Chris Evans, los directores Anthony y Joe Russo y la enorme producción del thriller, va a pagar por dos secuelas a sus protagonistas US$ 20 millones y US$ 10 millones. Se trata de Chris Hemsworth (está por estrenar Misión de rescate 2) y Millie Bobby Brown. La estrella de otro tanque de Netflix, Stranger Things, ya completó la segunda parte de Enola Holmes.

Tanto dinero de un lado hace que a los estudios tradicionales de Hollywood les cueste convencer a otras figuras de trabajar en sus proyectos, si no ponen ocho cifras sobre la mesa. Así, Dwayne Johnson aceptó protagonizar Black Adam, la película de superhéroes de DC, si a los US$ 22,5 millones le agregaban dividendos por producir el filme, y recibir una tarifa adicional por promocionarlo en sus redes sociales…

A continuación, el Top 20 con los afortunados. Si cobran lo mismo, están ordenados alfabéticamente.

1. Tom Cruise US$ 100 millones

La nueva de Top Gun.

Por «Top Gun Maverick»

2. Will Smith US$ 35 millones

Will, y su Oscar.

Por «Emancipation»

3. Leonardo DiCaprio US$ 30 millones

Leo y un salario inusual.

Por «Killers of the Flower Moon»

4. Brad Pitt US$ 30 millones

Brad Pitt en la premiere de «Tren bala». Foto AP

Por una película sobre la Fórmula 1

5. Dwayne Johnson US$ 22.5 millones

El actor opinó que la publicación de Vin es un claro ejemplo de la «manipulación» que este intérprete buscó ejercer sobre él REUTERS/Mike Blake

Por «Black Adam»

6. Vin Diesel US$ 20 millones

Vin, en el club de los 20 millones de dólares.

Por «Fast X»

7. Will Ferrell US$ 20 millones

Will, como Mugatu en «Zoolander».

Para seguir leyendo, clic AQUÍ .

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com