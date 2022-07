Quiénes serán los beneficiarios de Ingreso Solidario en Colombia, cómo acceder a él y cómo consultarlo

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Poco más de cuatro millones de hogares que viven en la pobreza extrema y son más vulnerables económicamente van a continuar recibiendo el aporte económico llamado «ingreso solidario» de forma bimensual hasta noviembre, según el calendario de pagos que anunció el Gobierno de Colombia.

Ingreso Solidario es un programa económico creado por el Gobierno de Colombia durante la pandemia de coronavirus —que inició en 2020— para apoyar a familias u hogares en condición extrema de pobreza y vulnerabilidad para mitigar en esa población los impactos negativos que se derivaron de la emergencia social del covid-19.

Calendario Ingreso Solidario 2022: cuáles son los fechas de los siguientes pagos en Colombia Este aporte económico había sido aprobado inicialmente por tres meses durante la pandemia , pero ha sido extendido en cortos plazos hasta la aprobación de la Ley de Inversión Social que lo reglamentó para que se ejecutara hasta diciembre de 2022, según el Departamento de Prosperidad Social de Colombia.

Para julio ya se publicaron las fechas de los pagos. Consúltalas aquí.

¿Quiénes son los beneficiarios de Ingreso solidario? Más de 4 millones hogares han sido beneficiarios de los pagos a partir de marzo 2022 y continuarán siéndolo en mayo y los meses posteriores. La Ley de Inversión Social permitió ampliar los beneficios desde 3 a poco más de 4 millones de hogares a partir de marzo de 2022.

publicidad ¿Es necesario inscribirse para recibir los aportes económicos? No. Los beneficiarios no necesitan inscribirse. El Estado mismo los seleccionará basándose en el sistema de Sisbén IV.

«El Programa Ingreso Solidario no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. La selección de potenciales beneficiarios se hace a través de la información registrada en el Sisbén», dice el Departamento de Prosperidad social.

¿Cómo se elige a quienes reciben el subsidio? Para este año se tomará en cuenta la información de grupo de Sisbén y el número de integrantes de cada hogar. El Sisbén es una encuesta del Estado para conocer las condiciones socioeconómicas de las familias y los clasifica por «su capacidad para generar ingresos y calidad de vida», según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) de Colombia.

El Sisbén IV —que es una versión actualizada del antiguo Sisbén— cambió de medir las condiciones de vida de los hogares a la capacidad que estos tienen de generar ingresos. Antes había una puntuación numérica, ahora se da con letras, así:

El Grupo A es clasificado como grupos de pobreza extrema Grupo B tienen pobreza moderada Grupo C tienen la clasificación de «vulnerabilidad» Grupo D no es ni pobre ni vulnerable Entonces, retomando, el Ingreso solidario se les dará a poco más de 4 millones de familias que estén clasificados en las categorías A, B y C.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de Ingreso Solidario? Para los meses de marzo, abril y mayo el monto mínimo que iban a recibir las familias iba a ser de 160.000 pesos por mes, al cambio actual, unos US$ 40, pero desde marzo de 2022 se produjo una subida del monto hasta los 190.000 pesos . Los pagos se hacen cada dos meses.

A partir de junio de 2022 se harán pagos por «incentivo diferencial», según Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, que dependerán del nivel de Sisbén IV y la cantidad de personas en cada hogar.

Un hogar con un miembro en grupo A recibirá 400.000 pesos cada dos meses. (Aproximadamente US$ 100 al cambio actual) Un hogar con un miembro del grupo B, 380.000 (US$ 97) Un hogar con dos personas en el grupo A recibirá 440.000 pesos (unos US$ 112) Un hogar con dos personas del grupo B recibirá 396.000 (US$ 101) Un hogar con tres miembros en grupo A recibirá 480.000 (US$ 122). Un hogar con tres miembros en grupo B, 412.000 (US$ 105) Un hogar con 4 o más miembros en grupo A recibirá 520.000 (US$ 132) Un hogar con 4 o más miembros del grupo B, 428.000 (US$ 109) Los hogares del grupo C seguirán recibiendo 380.000 pesos en pagos bimestrales

¿Cómo se reciben los pagos? Los beneficiaros reciben los pagos a través de su cuenta bancaria (identificada con su número de identidad) y se les notificará el abono vía mensaje de texto.

Quienes no tengan una cuenta bancaria se les hará llegar el dinero a través de operadores de pago establecidos para ese fin o a través de una billetera digital para tal fin.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Ingreso Solidario? Ingresando y registrándote en la página web del Departamento de Prosperidad Social con tu número de cédula podrás saber tu clasificación del Sisbén IV y consultar información sobre giros y beneficiarios. Ingreso Solidario

