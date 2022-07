Quiénes lideran las organizaciones de la sociedad civil que harán campaña por el Rechazo

Entornointeligente.com /

El Servicio Electoral (Servel) publicó este martes el listado de los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil, que fueron aceptados para hacer campaña de cara al Plebiscito de salida. Del total de registrados, 387 lo hicieron por la opción del Rechazo y 274 por el Apruebo.

Por la primera opción se inscribieron cinco diputados independientes como son Andrés Jouannet, Enrique Lee, Johannes Kaiser, Mauricio Ojeda y Sara Concha. Mientras que a nivel de colectividades políticas figuran el Partido de la Gente (PDG), RN, la UDI, Evópoli y Republicanos .

La nómina incluye además 377 organizaciones de la sociedad civil inscritas por dicha alternativa, algunas de las cuales son parte del Comando Franja Ciudadana por el Rechazo, conformado junto a Chile Vamos y Republicanos. Esto con el objetivo de que ceder el tiempo que les corresponderá en la franja electoral a la ciudadanía. El comando contactará esta semana a nuevas organizaciones de las inscritas ante el Servel, para sumarlas al espacio televisivo.

En dicho comando está la organización A Pyme Chile, dirigida por Cristián Ibáñez, luego está Cabilderos cuyo director nacional es el abogado Víctor Manuel Avilés, también forman parte Francisco Orrego y Diego Poblete. Destaca además la agrupación Con mi plata no , que tiene como vocero también a Francisca Orrego, Stephania Jeldrez. Bernardita Rosales, Marta Salazar, Eduardo Jerez y a José Sandoval.

(En la imagen Francisco Orrego, de Cabilderos y Con mi plata no)

A estos se suman Educación Libre y Diversa; la Fundación coordinadora nacional de movimientos ciudadanos, que tiene como director ejecutivo a Claudio Salinas, y de la cual se desprenden un número importante de otras organizaciones que promueven el llamado «Plan C». en caso de que gane el Rechazo, pidiendo hoy un compromiso de los parlamentarios para seguir con el proceso constituyente.

También está No Más Víctimas; Salud libre fundado por Victoria Beaumont y las Mentoras liderada por Javiera Rodríguez, ex asesora del comando de Sebastián Sichel y ex funcionaria de la UDI, entre otras.

Fuera de este comando se levantó «Hagámosla en serio», liderado por el ex diputado RN Mario Desbordes, junto a ex miembros del PRI como su ex presidente Rodrigo Caramori y otros ex DC -del ala de los colorines- como Adolfo Zaldívar Palma. Además, se inscribió el movimiento Acción Republicana presidido por José Antonio Kast, y su director ejecutivo, Sebastián Figueroa.

Otro caso es el de Amarillos por Chile que se inscribió en distintos territorios del país con cerca de 50 organizaciones y con variaciones de su nombre. El colectivo es encabezado por Cristián Warnken e integrado también por figuras como la ex ministra Soledad Alvear,

Manuel Marfán; Cristóbal Palisson; Sebastián Pablovic; Javier Etcheverry; Mauricio Electorat; Gonzalo Rojas; José Rodríguez Alizondo; Fulvio Rossi; Franco Basso; Claudio Elotergui; Pilar Peña; Héctor Sandoval; Óscar Guillermo Garretón; Paula Nuche; Sergio Fariña; Arturo Guerrero; Paola Marín; Maises Jáuregui; Mario Waissbluth; Lucas Navarrete; Carolina Goic, entre otros

También hará campaña «Progresismo con progreso», grupo presidido por la ex ministra Mariana Aylwin y que integran Clemente Pérez, Manuel Inostroza y Álvaro Clarke, entre otros.

Además, aparece registrada la organización «Una que nos una» y de la cual es vocera Javiera Parada, sumada a otras organizaciones. ¿Encontraste algún error? Avísanos

