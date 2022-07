Quiénes fueron las grandes figuras del Mundial de Atletismo y cómo quedó el medallero

Entornointeligente.com /

Se terminó el Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos.

Hubo varias figuras destacadas, con excelentes actuaciones de deportistas sudamericanos.

Kimberly García

La marchadora peruana c onsiguió el oro en los 20 kilómetros (1h26:28) y también en los 35 (2h39:16).

Hizo historia para su país. Son las primeras medallas que de Perú en un Mundial de Atletismo.

» Siempre soñé con hacer historia en un deporte que amo tanto y que he venido practicando desde que tenía cinco años «, afirmó la deportista, entrenada por el ecuatoriano Andrés Chocho.

Tobi Amusan

La nigeriana se quedó con el oro en los 100 metros vallas y registró uno de los récords más sorprendentes de todos los tiempos.

En la semifinal registró un tiempo notable de 12.12, 12 centésimas menos que la plusmarca anterior que poseía la estadounidense Kendra Harrison, quien también corrió en esa carrera y fue segunda.

En la final, Amusan fue aún más rápida e hizo 12.06. Sin embargo, esa última marca se invalidó por el efecto del tiempo.

Amusan no llegaba como favorita a este campeonato. Ahora puede presumir de ser la primera mujer nigeriana que logra un récord mundial.

Armand Duplantis

El sueco sigue asombrando. El pertiguista conquistó el oro y consiguió su quinto récord mundial en apenas dos años. Saltó 6.21 metros y superó su propia plusmarca (6.20).

En su palmarés, el joven atleta de 22 años ya ostenta el título olímpico, el de mundial en pista cubierta y los europeos tanto en sala como al aire libre.

«Lo de hacer el récord es algo que siempre tengo en mente, pero competí con el objetivo claro de conseguir el título que me faltaba «, afirmó.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

La experimentada Shelly-Ann Fraser-Pryce, a sus 35 años, sigue imparable . Se colgó la medalla dorada en los 100 metros.

Es su quinto título mundial. Se suma a los que consiguió en 2009, 2013, 2015 y 2019. Nadie ha ganado tanto como ella.

» Me siento bendecida de tener este talento y de continuar haciéndolo a los 35 años, tener un bebé, seguir adelante y, con suerte, inspirar a las mujeres para que puedan hacer su propio viaje. Ni siquiera puedo imaginar la cantidad de veces que he tenido contratiempos y me he recuperado y estoy aquí de nuevo», afirmó.

En 2019, se había convertido en la mujer de mayor edad en ganar los 100 metros. Tres años después retuvo el récord. » Es mi título mundial favorito: hacerlo a los 35, sí, dije 35. Mientras esté saludable voy a competir. Estoy motivada y siempre hambrienta por hacer más. Siempre creo que puedo correr más rápido, no pararé hasta que deje de creer en eso», declaró.

Alison Dos Santos

Se quedó con el oro en la prueba de 400 metros vallas. Dos Santos es el primer brasileño que logra un título mundial masculino outdoor y el primer sudamericano que se impone en esta prueba. Consiguió en el Hayward Field de Eugene un tiempo de 46.29 segundos, récord de los mundiales y la tercera mejor marca de la historia.

Tiene una conmovedora historia. Sufrió un dramático accidente a los 10 meses de vida. A su abuela se le resbaló una sartén con aceite hirviendo y el menor estuvo grave en el hospital.

Las marcas de ese accidente aún son visibles en su piel. Por mucho tiempo uso un gorro porque le daba vergüenza mostrar las huellas de las quemaduras.

Yulimar Rojas

La venezolana, campeona olímpica en Tokio, es una de las grandes estrellas de atletismo. En el Mundial de Eugene agigantó su leyenda.

Consiguió l a presea dorada en el salto triplete con un registro de 15,47 metros, la mejor marca de la temporada.

Con ese triunfo se convirtió en la primera atleta en obtener tres títulos mundiales de salto triple.

