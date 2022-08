Quién trata que Serbia sea un «soldado de infantería» contra Rusia

Entornointeligente.com /

Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona

Strategic Culture Foundation

http://www.strategic-culture.org

*/El Ministro del Interior de Serbia reveló que una importante agencia extranjera lo ha estado presionando para que cambie su posición oficial respecto de Rusia y China./*

El Ministro del Interior serbio, Aleksander Vulin, hizo un impactante anuncio esta semana revelando que una importante agencia extranjera lo ha estado presionando para que cambie su posición oficial respecto de Rusia y China. Se espera que una campaña difamatoria en los medios de prensa se inicie contra Vulin en los próximos días.

La posición oficial de Belgrado respecto de Rusia y China es que no apoyará ninguna de las sanciones contra Rusia, señalando que Serbia se mantendrá en su propia e independiente política exterior al tiempo que mantiene fuertes relaciones bilaterales con Moscú. El oscuro submundo de la política global, no obstante lo endemoniado que es controlando todas las posiciones respecto de Rusia, no lo está consiguiendo.

Una de las más grandes agencias del mundo me dijo que mi posición era inaceptable y que si yo no la cambiaba y abandonaba semejante política que yo promuevo –yo dejaría ser miembro del gobierno y que ellos harían absolutamente todo para enlodarme –señaló Vulin a la agencia Pink.

El ministro de alto rango señaló que declinó cooperar con los miembros de la «agencia extranjera» pero declinó nombrarla.

«Nunca he trabajado y jamás lo haré para nadie que no sea el pueblo serbio, el Estado Serbio y no seré totalmente leal con nadie excepto con el presidente de todos los serbios», declaró desafiante en directa oposición con los principios del globalismo.

Anteriormente, Vulin señaló que los gobiernos occidentales habían estado presionando a Serbia para que se convirtiera en «un soldado de infantería de la OTAN». Ciertamente se trata de una caradurez tomando en cuenta que fue la OTAN la que violó el derecho internacional con el ataque del año 1999 contra Yugoslavia dejando a Belgrado, la capital serbia, reducida a escombros humeantes.

Este último acto de interferencia de parte de Occidente revela una impudicia y arrogancia que haría enrojecer de vergüenza a príncipe Maquiavelo. No olvidemos que Serbia no es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN y se le debe permitir que aplique su propia política exterior como lo considere más apropiado.

Al mismo tiempo, el brutal régimen de sanciones del hemisferio occidental contra Rusia se ha demostrado no solo como inútil para castigar a Moscú sino también perjudicial para la supervivencia misma de aquellas naciones que asumen esa postura contra Rusia.

Funcionarios alemanes ya han advertido que

sin el suministro del gas ruso el continente europeo podría experimentar una «recesión y un invierno congelante en los hogares y fábricas cerradas.»

sin el suministro del gas ruso el continente europeo podría experimentar una «recesión y un invierno congelante en los hogares y fábricas cerradas.» Por otra parte, en Polonia están aconsejando a los ciudadanos que «comiencen a guardar leña» anticipándose a un invierno venidero sin el barato gas ruso.

Sin embargo y más aún, es la identidad del grupo que trata que Serbia renuncie a su soberanía. Mientras que naturalmente la CIA se viene a la mente, existe también una misión denominada Operación Gladio (Espada en italiano) que se dice que ejerce una tremenda influencia entre bastidores en los asuntos europeos. Primero se inició en el año 1956 durante la Guerra Fría, la misión fue diseñada para que brindara una red paramilitar clandestina contra la Unión Soviética. Aunque se dijo que el movimiento había sido desbandado años después luego de la disolución de la amenaza comunista, muchos investigadores lo niegan diciendo que la operación está todavía muy viva y que brinda un «incentivo necesario» para los disidentes anti OTAN que siguen la línea de la política occidental (léase de Washington).

Otra organización que se encuentra en una posición privilegiada para «preparar» a los países europeos en cuestiones críticas es la Fundación Sociedad Abierta de George Soros, que ciertamente cuenta con un perro en la pelea cuando se trata de Rusia. Tiene prohibido operar en Rusia desde el año 2015 pero procedió a crear un inmenso rastro de sí misma en países a través de toda la Unión Europea.

De hecho, esta NGO está tan confiada de su lugar en la política europea que editó un panfleto el año 2019

pretenciosamente titulado Aliados Confiables en el Parlamento Europeo (2014-2019)

pretenciosamente titulado Aliados Confiables en el Parlamento Europeo (2014-2019)

describiendo a los cientos de MEPS que simpatizan con la «posición de Soros». En un último recuento, unos 226 parlamentarios de la Unión Europea figuran etiquetados según su posición política.

«La presencia de parlamentarios en este mapeado indica que ellos se inclinan por apoyar el trabajo de Sociedad Abierta», así se pavonea esta organización globalista.

«Considerando que el Parlamento Europeo cuenta con 751 miembros, los aliados confiables de George Soros retienen por lo menos un tercio de los escaños.»

Considerando que la manera más efectiva de destrozar la reputación de un dirigente político se consigue a través de los medios de prensa, Soros también mantiene adecuadamente cubierto este aspecto. Incluso en la «independiente» Serbia se estima que un 45 por ciento de las organizaciones periodísticas están de alguna manera conectadas con Sociedad Abierta».

«El hecho es que si Sociedad Abierta desea influir sobre cualquier gobierno dentro de la Unión Europea –aparte del gobierno de Hungría—se trataría de un juego de niños, comenta Jeremy Kirkpatrick, gerente de proyectos del guardián NGO, Voz Nacional con base en Budapest. «Si Vucic de pronto se encuentra cesante y Belgrado tarareando otra musiquita, sabremos cuál es la razón.»

Para los solitarios reductos contra el intervencionismo occidental, entre los cuales se cuenta entre pocos con Serbia y Hungría, será necesario una mayor vigilancia para mantener a raya aquellos adversarios extranjeros. Como ya se ha visto en lugares como Georgia, Venezuela, Kazajtán, Ucrania e incluso Bielorrusia, el largo brazo de la influencia occidental es capaz de desestabilizar e incluso derrocar gobiernos con toda facilidad. Y con nada menos que Rusia como trofeo a la vista, aquellas tácticas subversivas seguirán creciendo.

Nota.- Sus comentarios y opiniones acerca de este artículo serán bienvenidos en

www.strategic-culture.org

