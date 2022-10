Quién suspendió el clásico Colo Colo-UC y las razones para tomar esta drástica decisión

Entornointeligente.com /

El clásico Colo Colo-Universidad Católica fue suspendido este sábado y no se disputará el domingo, como estaba programado por la ANFP.

Finalmente, primó la decisión de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, que por recomendación de Estadio Seguro , resolvió que el encuentro que estaba presupuestado para el domingo 2 a las 15:00 horas en el estadio Monumental fuera postergado para el martes, en un horario por determinar.

Pero, ¿por qué razón se suspendió el esperado compromiso? Todo nace por el derrumbe de un techo de la tribuna Cordillera del reducto de Macul, durante el «arengazo» del viernes de los fanáticos albos.

El organismo regional que lidera Constanza Martínez dio como principal argumento para no realizar el encuentro en Pedreros por los «incumplimientos en materia de seguridad que pueden afectar la integridad y bienestar de los asistentes».

La autoridad agregó que producto de » los lamentables incidentes del pasado viernes en dicho recinto deportivo » se tomó la medida, pese a que los albos actuaron a contrarreloj para retirar la estructura que fue derribada, un hecho que completaron esta tarde de sábado.

Por su parte, la jefa del Plan Estadio Seguro , Pamela Venegas , dio una extensa declaración para justificar la determinación que provocó mucha molestia en la institución colocolina.

» Esto se decidió considerando que los trabajos que se están realizando en el Estadio Monumental. Consideramos que es muy poco responsable velando por la seguridad de las personas autorizar este partido», indicó.

En esa línea, sentenció que » después del partido con River Plate se realizó un trabajo conjunto de Colo Colo con las autoridades sobre los accesos, un problema grave que tenía el club a principios de año y que se ha ido mejorando constantemente durante todo el campeonato».

Y sobre el por qué se decidió suspenderlo un día antes, Venegas sindicó que «es injusto, este es un partido que tiene que jugarse en aforo completo como estaba vendido. Es injusto reducir un aforo cuando ya están todas las entradas vendidas ¿Cómo se toma el criterio de quién queda fuera o no? Puede generar un problema de seguridad «.

» Al modificar, reducir aforos o clausurar una tribuna tan grande como Cordillera te puede generar un problema de seguridad, considerando que hay 40.000 tickets vendidos «, completó la periodista, que trabajó durante varios años en Cruzados.

Por otro lado, en Blanco y Negro reaccionaron con molestia. Su presidente Alfredo Stöhwing se lanzó con todo en conferencia de prensa: » Lamentablemente, y no entendemos la medida, las autoridades prohibieron el partido, estamos muy desilusionados, entendemos la frustración de los hinchas, hay hinchas que vienen de regiones del país que van a tener problemas».

» Yo honestamente no entiendo a las autoridades, ofrecí que vinieran a recorrer para que pudieran constatar que había plena seguridad. No tuvieron ninguna flexibilidad, en un acto de ‘lavarse las manos’ decidieron no autorizar, sencillamente procedieron a no autorizar el partido», reclamó.

Por último, Stöhwing fue más allá: » Es una decisión totalmente injusta y discriminatoria. No entiendo esta persecución contra el fútbol y contra Colo Colo. Tendremos desventaja deportiva. Hemos hecho todo lo posible para jugar el partido mañana, tenemos la sensación absoluta del deber cumplido».

Menudo problema, uno más en el fútbol chileno. Todo quedó para el martes, en una hora por confirmar por la ANFP. ¿Encontraste algún error? Avísanos

