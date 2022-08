¿Quién se fue de «Masterchef Celebrity?»: El equipo naranja tiene a sus mejores cinco participantes

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes, durante la más reciente emisión de Masterchef Celebrity: Uruguay , hubo nuevos desafíos para el equipo naranja del reality show culinario. Ronnie Arias, Luana, Enrique «Pelado» Peña, Clipper, Eduardo «Colo» Gianarelli y Abigail Pereira se enfrentaron en una noche llena de exigencias y sorpresas.

Ximena Torres dictaminó la primera prueba de la noche: preparar una picada para el jurado formado por Sergio Puglia, Laurent Lainé, Damián Betular — que volvió a participar como invitado— y Torres. «Recuerden darle un toque de magia a su propuesta», dijo la repostera.

Tras la preparación, los jurados eligieron a su apuesta favorita. Puglia, Lainé y Torres eligieron la picada de Ronnie, mientras que Betular prefirió la de Luana.

Ronnie ganó por su picada… ¡y pronto se enterará de su beneficio! 🙌💪 ¿Qué se vendrá en la Prueba de Eliminación? 📺👀 #MasterChefUY #MasterChefCelebrity | @canal10uruguay @pugliainvita @XimeTorres8 @elfranchuteji @bbva_uruguay pic.twitter.com/iHWoyOyeHE

— MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) August 24, 2022 Tras esa primera instancia, llegó el momento de la prueba de eliminación. Antes de cocinar, cada uno de los participantes entró al set en solitario y tuvo dos minutos para robarse 10 ingredientes del resto de sus compañeros.

El jurado sorprendió a los cocineros al revelar que tendrían 60 minutos para cocinar un plato con los ingredientes robados. Peña, por ejemplo, se enfrentó a un problema: le sustrajo los cortes de cerdo a sus compañeros, por lo que quedó con un notorio exceso de carne. Lo mismo le sucedió a Gianarelli, cuya mesa terminó con cuatro copas de vino.

Como Arias ganó la primera prueba de la noche, tuvo la posibilidad de intercambiar los ingredientes de cinco de sus colegas. Entre sus decisiones, le dio uno de los cortes de cerdo de Peña a Gianarelli, y se quedó con el brócoli de Luana.

Luego de la instancia de cocción, el primero en pasar al frente fue Gianraelli, quien presentó un medallón de cerdo con salsa de vino tinto. «El plato, estéticamente, me gusta y me parece equilibrado. Tal vez tendrías que haber cortado un poco más el cerdo, porque está un poco seco. Es un plato medio complicado», le dijo Betular. «El punto de cocción está bien, pero le falta fuerza», agregó Lainé.

Peña, por su parte, le ofreció albóndigas con cous cous al jurado. «Las albóndigas están muy secas y le falta sabor. Yo entiendo que tenías pocos ingredientes, pero se podría haber realizado de una manera mejor», lanzó Betular. «La idea no era mala, pero la realización es irregular», añadió Puglia.

¡Manos arriba! ✋😬🤚 @clipperjta necesita más tiempo, pero @PersinculaLuana parece estar completamente lista para entregar su plato. 🤷‍♂️🤷‍♀️ #MasterChefUY #MasterChefCelebrity | @canal10uruguay @pugliainvita @XimeTorres8 @bbva_uruguay pic.twitter.com/WhFVwFm1hq

— MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) August 24, 2022 Clipper apostó por una tarta con masa de arroz, pero no tuvo buenos resultados. «No parece una tarta; es más un invento», aseguró Betular. «Se pasó de punto el arroz y los chips de papas están quemados», dijo Lainé.

Abigail cocinó un pollo a la crema con arroz y paille de boniato. «Me gusta mucho el pollo, pero el arroz me quedó como de paquete y la papa no me alcanza», reprochó Betular. «Este es un plato casero, pero creo que le falta un poco de alma y de sabor», agregó Puglia.

Arias apostó por una pechuga rellena de brócoli. «Este es un pechugón con una planta entera de brócoli y un kilo de papa. Hay que dosificar», aseguró Betular. «Es un plato para dos, pero está bien condimentado y pusiste un toque de manteca que le dio un sabor diferente. Es un buen trabajo», celebró Lainé.

La última en pasar al frente fue Luana, quien presentó sus tallarines con curry y pollo. «Agregar curry fue una buena elección y le da un buen sabor. El punto de la pasta es muy bueno, te súper felicito», dijo Betular. «Incluiste el brócoli de una forma muy linda. Este plato es muy bueno», agregó Torres. «Estoy fascinado porque hiciste bien la pasta, sino que además elegiste un buen condimento. Es un plato formidable», sumó Puglia.

Luego de probar todos los platos, Betular se encargó de seleccionar el mejor plato de la noche: el de Luana. «Estoy emocionada y un poco shockeada por todo esto», dijo, emocionada, la cantante.

¡Sí, sos vos @PersinculaLuana ! 🙌💥👏 ¡Las «pelo crocante» representadas en el balcón, y Betular se despide con el amor de todo el Uruguay! 😍🤝🇺🇾 #MasterChefUY #MasterChefCelebrity | @canal10uruguay @pugliainvita @XimeTorres8 @bbva_uruguay pic.twitter.com/b0ZVj4R3Va

— MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) August 24, 2022 Luego de salvar a Ronnie Arias, Enrique «Pelado» Peña, Abigail Pereira y Eduardo «Colo» Gianarelli , el jurado anunció que Clipper debía dejar la instancia. De esta manera, se definieron los mejores cinco participantes del equipo naranja.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com