Quién puede recibir cuarta dosis y otras 10 claves sobre COVID-19 en Venezuela

Entornointeligente.com /

Venezuela y el mundo viven un aumento de casos de COVID-19 desde mediados de 2022, en el tercer año de pandemia, pero aún existen muchas preguntas entre la población sobre la tercera o cuarta dosis y qué se debe hacer si hay síntomas de la enfermedad.

En este contexto, Efecto Cocuyo elaboró una guía con las respuestas a las dudas más frecuentes sobre aislamiento, cuidados y vacunación de refuerzo:

1️⃣¿Quiénes deben vacunarse con una tercera dosis? Venezuela comenzó la vacunación de refuerzo a personas mayores de 18 años en enero de 2022. Aunque inicialmente se recomendaba aguardar 6 meses desde la aplicación de la última dosis, en febrero las autoridades acortaron la espera a 4 meses.

La decisión de administrar una tercera dosis a mayores de 18 años se informó a través de una circular del Ministerio de Salud, pero desde entonces no se ha difundido ninguna actualización por escrito acerca de las pautas de vacunación.

Esa situación, de acuerdo con Manuel Figuera Esparza, médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), ha generado confusión.

«Como sociedad científica recomendamos la tercera dosis 4 meses después de la segunda dosis. Una tercera dosis universal», dijo a Efecto Cocuyo.

2️⃣¿A quiénes se les recomienda una cuarta dosis en Venezuela? En radio y televisión, la gestión de Nicolás Maduro ha llamado a la población general a ponerse un refuerzo y vacunarse «cada 4 meses», pero no todos los centros de vacunación de Venezuela ponen una cuarta dosis, pues alegan que todavía no hay un lineamiento claro del Ministerio de Salud.

Pero , ¿qué recomiendan los expertos?

«Lo que se aplica en otros países es vacunar con una cuarta dosis a los mayores de 50 años o inmunosuprimidos, aunque otros países vacunan personas más jóvenes, pero la justificación de una cuarta dosis general, desde el punto de vista científico, no está muy clara», destacó Figuera.

En resumen, según Figuera, la recomendación es que las personas tengan tres dosis y que aquellos mayores de 50 años, o con factores de riesgo como inmunosupresión, busquen recibir una cuarta dosis. «Si ya tienen las cuatro dosis, deben estar muy bien protegidos», expresó.

Locatel anunció que algunas de sus tiendas ponen cuarta dosis | Foto: Mairet Chourio 3️⃣¿Es recomendable un refuerzo en niños? Según Manuel Figuera, la Sociedad Venezolana de Infectología recomienda una tercera dosis para niños y niñas a partir de los 3 años, por lo cual aconseja a las autoridades que aprueben por escrito la aplicación de esa dosis de refuerzo.

«Extrapolando los datos de la vacuna Pfizer en relación con la necesidad de refuerzos en niños, recomendamos un refuerzo en niños mayores de 3 años, luego de 5 meses de la segunda dosis», añadió la pediatra infectóloga María Graciela López , expresidenta de la SVI.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes que recibieron dosis de las cubanas Abdala o Soberana 02, aún no reconocidas como vacunas por las sociedades científicas del país, López asegura que es difícil dar alguna recomendación debido a la escasez de datos.

Algunos centros de vacunación ya refuerzan a niños desde los 3 años | Foto: Mairet Chourio 4️⃣ Si me puse cuarta dosis, ¿debo vacunarme cada 4 meses? Aún no se ha planteado la aplicación de una quinta dosis, escenario que sucedería si las personas acuden a vacunarse cada 4 meses, destacó el presidente de la SVI.

«La recomendación de vacunar cada 4 meses es muy amplia y hay que ver qué pasa con la efectividad de las vacunas, o si aparecen variantes más agresivas. Estamos en una epidemia en evolución, así que tenemos que determinar en la medida en que transcurren las circunstancias», apuntó Figuera Esparza.

En Venezuela hay personas que después de estar vacunadas con Sputnik V , por ejemplo, debieron recibir otras dos dosis de Sinopharm para poder viajar. En casos como estos, Figuera aseguró que sería necesario individualizar la recomendación, pero afirmó que todavía no se ha establecido como necesaria una quinta dosis.

«En Venezuela pasa mucho que mucha gente tiene cuarta vacuna porque tenía que viajar, entonces se puso dos rusas y después se puso dos chinas. Si usted tiene cuatro vacunas, no importan los meses que hayan pasado: quédese tranquilo, está bien cubierto», dijo el infectólogo Julio Castro el pasado 4 de julio en entrevista en la radio Onda La Superestación.

5️⃣ ¿Dónde puedo ponerme el refuerzo? En Caracas, los primeros grandes centros de vacunación ya cerraron. Sin embargo, la vacunación en todo el país se ha extendido entre las principales cadenas de farmacias: Farmatodo, Locatel, Saas, y recientemente se sumó Red Vital.

Locatel pone hasta la cuarta dosis a partir de 12 años en algunas de sus tiendas en 10 entidades de Venezuela: Miranda, Anzoátegui, Distrito Capital, Aragua, Barinas, Carabobo, Falcón, Lara, Nueva Esparta y Zulia.

Farmatodo tiene centros de vacunación en algunas de sus tiendas en Caracas, Miranda, Mérida, Aragua, Carabobo, Zulia, Barinas, Yaracuy, Nueva Esparta y Anzoátegui.

Saas habilitó farmacias en Zulia, mientras que Red Vital mantiene la vacunación en Carabobo (Valencia), Turmero (Aragua), La Yaguara y La Urbina (Caracas) y Maracaibo (Zulia).

En el CDI Amelia Blanco, en Caracas, ponen desde la primera hasta la tercera dosis a mayores de 3 años de lunes a viernes en la mañana, mientras que en la Plaza Miranda de Los Dos Caminos ponen desde la primera hasta la cuarta dosis. Centros como el Alba Caracas, la UBV y el Ipsfa ya no están activos.

6️⃣¿Puedo ponerme una vacuna diferente como refuerzo? Según el Ministerio de Salud, los vacunados inicialmente con Sinopharm o Sinovac pueden reforzar con las mismas vacunas o con Sputnik.

Aquellos que recibieron Sputnik pueden reforzar con Sinopharm o con Sputnik Light (componente 1 de la Sputnik V). Los que recibieron dosis de Abdala igualmente pueden recibir Sinopharm o Sputnik.

« No hay problemas en cuanto al uso de distintas vacunas. Incluso pudiera representar una ventaja para mayor inmunidad», resaltó el infectólogo Manuel Figuera.

La principal vacuna de refuerzo para tercera o cuarta dosis en Venezuela es la de Sinopharm | Foto: Mairet Chourio 7️⃣ ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? De acuerdo con los infectólogos, si una persona tiene síntomas respiratorios, dolor de garganta, malestar general, fiebre o tos, debe hacerse una prueba de COVID-19, de antígenos o PCR (ambas son por hisopado).

Si no puede hacerse la prueba, según Julio Castro, la persona debe asumir que tiene COVID-19 y guardar aislamiento. En momentos en los que la persona no pueda aislarse, debe mantener el buen uso de la mascarilla.

«En este contexto epidemiológico, si tienes síntomas respiratorios, ya sea congestión, tos o malestar, es altamente probable que sea COVID-19. Y si no es COVID-19, es un resfriado, gripe, influenza u otro proceso que puede ser contagiante. Es mejor aislarse para evitar que lo que tiene esta persona se lo transmita a otros», señaló Manuel Figuera.

En el caso de las personas con cuadros severos o factores de riesgo es aún más importante consultar con un médico.

8️⃣ Tengo síntomas pero salí negativo en la prueba, ¿qué hago? Si la persona salió negativa en la prueba, igual debe mantenerse en aislamiento.

«Hay personas que a pesar de estar enfermas, su prueba puede salir negativa «, indicó por su parte el presidente de la SVI. «La prueba sale negativa muchas veces porque la persona no tiene suficiente cantidad de virus en ese momento, o porque el procesamiento de la prueba no fue tan bueno o porque la muestra no fue bien tomada».

Figuera explicó que muchos de los casos que atienden en medio del repunte de COVID-19 impulsado por ómicron y sus sublinajes (que son más contagiosos pero menos agresivos), son grupos familiares : si alguno se enferma, lo más probable es que todos los demás que viven en el hogar también se contagien.

«A veces en un mismo grupo familiar se les manda a hacer exámenes y salen positivos unos sí y otros no, pero si la prueba de uno sale negativa y hay alguien más en la familia que tiene COVID-19 con los mismos síntomas, por supuesto que el otro tiene COVID-19», resaltó el infectólogo.

Según Julio Castro, si la persona tiene la posibilidad, puede repetirse una prueba de antígenos o PCR 48 horas después de la primera prueba que salió negativa | Foto: EFE / Caroline Brehman 9️⃣ ¿Por cuánto tiempo debo guardar aislamiento si tengo COVID-19? Según el médico internista e infectólogo Julio Castro, las personas deben aislarse, al menos, durante 7 días completos desde el momento en que comenzaron los síntomas. Para Castro, si la persona tiene una enfermedad que afecta su inmunidad, el aislamiento debe extenderse hasta 10 días.

Manuel Figuera, por su parte, resaltó que la recomendación para las personas con cuadros leves o moderados es mantener aislamiento por 10 días , independientemente de si ya están vacunados o no.

«Todavía después del día 5 o 7 hay personas que pueden estar contagiantes, por eso se amplía la recomendación», expresó Figuera.

🔟Si acabo de superar COVID-19, ¿me puede dar pronto otra vez? Una de las características de ómicron y sus sublinajes es que s on más contagiosos que variantes anteriores: por su capacidad de evasión inmune , la protección de las vacunas o de infecciones previas no es tan efectiva frente al contagio, por lo cual hay personas que se vuelven a infectar (reinfección) o personas ya vacunadas que se infectan (infección de brecha), expuso Figuera.

Hay casos registrados de personas que se reinfectan a 20 días después de haber superado el COVID-19.

1️⃣1️⃣ Si tuve contacto con alguna persona con COVID-19, ¿debo guardar cuarentena? El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología destacó que la probabilidad de contagio depende de qué tan bien estemos protegidos.

Un ejemplo es una persona que pudo haber coincidido con otra con COVID-19, pero si usó mascarilla y la otra persona también, y el espacio era aireado y no se quitaron las mascarillas, probablemente no se contagió.

Sin embargo, resaltó que aún hay una proporción importante de personas que se contagian pero no desarrollan síntomas , por lo que aunque se sientan bien deben seguir usando mascarillas y cuidando a los demás.

«Si por ejemplo alguien joven está vacunado y fue a un concierto, como tuvo contacto con otras personas, que por lo menos evite contactos entre 7 y 10 días con sus abuelos, con mujeres embarazadas, con otras personas que pudieran tener cáncer o problemas de inmunidad», dijo.

Entonces, ¿deberíamos endurecer las medidas otra vez? El mensaje de Figuera es tener apertura pero con responsabilidad.

«Tenemos que buscar que toda la población se vacune y seguir usando mascarillas en espacios de riesgo o cerrados, grandes aglomeraciones, salones de clases, cines, teatros y conciertos incluso al aire libre para evitar contagiarnos», afirmó el especialista.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com