¿Quién puede fichar a un Cristiano Ronaldo de 37 años?

París, Francia, AFP.- ¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Liga de Campeones en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

«El treintañero más caro de la historia del fútbol», ironizó el diario portugués Diario de Noticias.

‘CR7’, que tiene 37 años y todavía un año de contrato con el United, no se reincorporó de entrada a los entrenamientos de los ‘Red Devils’ en Carrington y luego no participó en la gira por Asia y Australia.

«Ha tenido problemas familiares. Hay que dejarle espacio, eso es todo», asegura su compatriota y compañero de club Bruno Fernandes.

«No sé qué pasa por su cabeza, si quiere irse. No le he hecho esa pregunta», añadió.

«Lo único que he preguntado a Cristiano, cuando no vino (al inicio de los entrenamientos de la pretemporada) es si todo iba bien con su familia. Me dijo lo que pasaba, eso es todo. No hay más, hay que respetar su decisión», sentenció.

Para su entrenador, Eric Ten Hag, la situación «es la misma que la semana pasada», según explicó este viernes.

A la espera de conocer el futuro del exastro de Real Madrid y Juventus, el Manchester United prepara la temporada sin él.

«Estoy concentrado en los jugadores que están aquí y están haciendo un buen trabajo. Estamos en buena forma. No puedo esperar a que venga, le integraremos en ese momento», señaló el técnico neerlandés, llegado recientemente a Old Trafford.

Viernes 22 Julio, 2022

HORA: 05:09 PM

