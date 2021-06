¿Quién mató y por qué, a las mujeres en El Callao?

Entornointeligente.com / Quitar la vida a un ser humano va más allá de cualquier daño que podamos hacer. La vida es absolutamente todo, no existe nada cercano a estar vivo. Matar por matar, es lo peor que puede existir sobre la faz de la Tierra.

Dentro de los grupos sociales, según estudios muy profundos, se ha determinado que un 30 % tiene algo perverso que lo impulsa a la maldad, dentro de una escala diferente, no todos son incorregibles y pueden aprender a controlarse dentro de esquemas educativos apropiados que comienzan dentro del seno familiar.

El desarrollo de la humanidad va creando sistemas que tratan de impedir la maldad desde posiciones de poder, que no siempre provienen de los gobiernos formales, pero en la realidad no existen muros de contención que impidan las crueldades.

Millones de asesinados por causas políticas, torturados, agredidos, privados de libertad, justificando tales perversiones en argumentos legales que se crean para proteger el accionar de la maldad y sentir satisfacción al ver sufrir al considerado enemigo. Ese es nuestro mundo real y no podemos combatirlo, el miedo se va apoderando de nosotros y los fuertes hacen y deshacen a su antojo.

En los sectores mineros, donde las leyes formales no existen y quienes todo lo deciden son personajes anónimos, que lo manejan todo, incluyendo a las llamadas autoridades de la estructura del gobierno legal. Nadie se puede ofender porque afirmemos eso. A lo largo las leyes que manejan los jueces y los abogados se van imponiendo, pero en el camino han quedado cientos de vidas por la aplicación de la LEY DE LAS MINAS, que no es otra que liquidar a quienes no cumplan con las normas y procedimientos establecidos. Nadie entra a esas áreas a menos que esté autorizado por los llamados sindicatos.

Si alguien comete algún delito o no paga lo que le corresponde según lo que obtenga, lo más probable es que muera, aunque trate de huir y piense que se salva. Lo buscan y lo matan. Aquí en Guayana es muy conocido ese procedimiento contra quienes se vienen de las minas y no regresan por algún motivo.

Para mí, el CICPC, tiene técnicos y expertos como los mejores del mundo, pero a veces lo único que vemos es la parte mala. Lo he dicho cientos de veces, cuando el CICPC se pone detrás de un caso de manera integral, lo resuelve. Es inexplicable como logran resolver delitos que parecían totalmente imposibles, tienen algo mágico, realmente sobre natural. Cuando fracasan es debido a la carencia de recursos o que otros delitos los sacan del manejo de lo que están investigando.

El caso del asesinato del exdiputado Aldrin Torres y su esposa, es algo que desconozco si lo resolvieron. Siempre lo asociaban a problemas con personas que manejaban el oro en El Callao y él los acusaba de manejo ilegal,- la madre no declaró más- y por eso asumo que fue resuelto.

En la actualidad se presenta un crimen que va más allá de lo normal, es algo realmente escabroso y espantoso al mismo tiempo. Asesinaron a dos madres de familias y una de ellas, Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez, una joven de 28 años, con cuatro hijos, apareció en un video discutiendo, unos días antes, con las autoridades en un sitio donde entregaban mascarillas para protegerse del virus Covid/19 y ella argumentaba que lo que deseaban era comida.

La persona que distribuía las mascarilla se disgustó mucho, según se nota en el video, y cruzó unas palabras con la joven que reclamaba y esto desató un apoyo por parte del público, lo que impulsó a la protagonista a realizar unas denuncias contra un personaje de El Callao y hasta expresó que no le importaba si la mataban pero debía decir lo que estaba denunciando.

Estas muertes inducen a traer a expertos del CICPC de Caracas y les aseguro que si obtienen apoyo logístico, darán con los criminales y con quienes los enviaron a matarlas, si es que hubo terceras personas involucradas en el crimen. Realmente no la tienen fácil, ya asomaron a dos delincuentes como presuntos asesinos, motivado a que las asesinadas los querían envenenar. De pronto estos delincuentes aparecen enfrentados a un cuerpo de seguridad y los liquidan y hasta allí conoceremos sobre el caso.

Amanecerá y veremos. ¡Buena suerte!

