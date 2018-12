¿QUIÉN LE CREE? Motta Domínguez: Hay un plan financiado por Colombia para amargar a los zulianos yâ¦

Entornointeligente.com / El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, aseguró este domingo 23 de diciembre que hay un supuesto plan “financiado desde Colombia” para sabotear las instalaciones eléctricas en el Zulia y generarles “amargura” a los zulianos en estas fechas.

“Tal como lo venía advirtiendo, hay un plan cuyo objetivo es replicar la situación de hace un año, cuando sabotearon las instalaciones eléctricas y causar malestar al pueblo zuliano , amargándoles las navidades”, escribió Motta Domínguez en su cuenta de Instagram.

Específicamente, el ministro dijo que en la madrugada de este 23 de diciembre “manos criminales nuevamente atacaron el sistema eléctrico en el Zulia” .

” Esta vez han derribado cinco torres eléctricas de la línea Peonías-Cuatricentenario . Se repite la acción, hace exactamente un año, en víspera del 24 cortaron el cable sublacustre. No cabe duda alguna, estos actos de sabotaje son financiados desde Colombia, como se demostró al apresar a la banda que cortó el cable sublacustre del Lago de Maracaibo”, sentenció.

Asimismo, indicó que días antes habrían hecho algo similar con dos estaciones eléctricas, Termozulia y Cuatricentenario.

Detalló que es un supuesto plan “que busca desestabilizar los servicios básicos, para crear el caos y perturbar la paz en la región” , pero que, además, tendría como finalidad “sabotear el reconocimiento, el próximo 10 de enero del 2019, de la reelección” del presidente Nicolás Maduro .

