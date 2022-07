¿Quién fue Ivana Trump? Empresaria, socialité y gestora de imperio Trump

Entornointeligente.com /

¿Quién era Ivana Trump? 3:23 (CNN) — Ivana Trump, una empresaria de origen checo, cuyo matrimonio con el reconocido empresario y posterior presidente de Estados Unidos Donald Trump los puso como una de las parejas más destacadas por la prensa sensacionalista de la sociedad neoyorquina en las décadas de los 80, murió este 14 de julio a los 73 años, en su casa en la Ciudad de Nueva York.

Ivana Trump, cuyo nombre de nacimiento era Ivana Zelnicek, nació en Zlín, Chequia, en 1949. Se casó con Donald Trump —a quien ella bautizó como «El Donald»— en 1977 y desde entonces «desempeñó un papel fundamental en la construcción» del imperio inmobiliario de Trump.

«Ambos eran las estrellas de finales de los ochenta», dijo a CNN Liz Smith, columnista de farándula sobre los Trump.

Ivana y Donald Trump, en un evento en Nueva York en 1989. (Getty Images/Archivo).

Uno de sus hijos, Eric Trump, la describió como una «fuerza en los negocios, una una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa», mientras que su hija, Ivanka, la recordó como una mujer «brillante, encantadora, apasionada y perversamente divertida».

«Ivana Trump se presentó ante la élite adinerada de la ciudad como encantadora y sofisticada, abriendo las puertas de exclusivos círculos sociales que Trump pudo frecuentar después», dice The New York Times.

Su destreza para los negocios la llevaron a grandes aventuras empresariales al desarrollar no solo proyectos emblemáticos junto a su esposo como el desarrollo de la Torre Trump en la Ciudad de Nueva York y el Taj Mahal Casino Resort en Atlantic City, Nueva Jersey; también se desarrolló como una empresaria de productos de belleza, en el sector inmobiliario y se desempeñó como escritora de varios Best Sellers.

«Estuve dirigiendo tres casinos en Atlantic City durante 10 años», recordó Ivana Trump en una entrevista con CNN. «Iba en helicóptero desde las 7 de la mañana desde Nueva York, bajando, aterrizando en la azotea, pasando por la oficina. A las 6 volvía a la casa con los niños, los deberes…».

La pareja tuvo tres hijos: Donald Jr. (1977), Ivanka (1981) y Eric (1984).

Ivana Trump, la empresaria Ivana y Donald Trump se divorciaron en 1992 a raíz de su romance sensacionalista con Marla Maples, quien más tarde se convirtió en la segunda esposa de Donald Trump y madre de su hija, Tiffany.

Cuando la pareja finalmente llegó a un acuerdo, Ivana Trump se fue con US$14 millones, además de otros beneficios como una enorme mansión en Greenwich, Connecticut.

​​En su libro, «Trump: The Art of the Deal», Donald Trump se refirió a Ivana Trump como una «gran gerente» y la describió como «exigente y muy competitiva». También la puso a cargo de administrar Trump’s Castle en Atlantic City, en lugar de contratar a un gerente general externo.

«Cuando se trata de administrar un casino, las buenas habilidades de administración son tan importantes como la experiencia de juego específica», escribió. «Ella me dio la razón».

En su libro de 2009, «The Trump Card», su hija Ivanka la describió como «una mujer exuberante, llena de una pasión por la vida y la aventura que le dificultaba quedarse en un lugar por mucho tiempo».

Y agregó: «Mis padres son sorprendentemente similares en ese sentido. Se han distanciado, e incluso cuando estaban juntos parecían estar cortados de diferentes maneras, pero comparten un enfoque de la vida: todo, todo el tiempo».

Ivana dijo en una entrevista en 2017 que el entonces presidente Donald Trump no sería lo que es si no fuera por ella.

«¿No sería lo que es hoy sin ti?», le preguntó Jim Axelrod de CBSNews en el programa Sunday Morning.

«Seguro», replicó Ivana.

Después del divorcio, Ivana Trump se casó y se divorció dos veces más mientras mantenía un estilo de vida de jet-set y trotamundos.

Su vida reciente y muerte En 2017, le dijo a «CBS Sunday Morning» que rechazó una oferta de Donald Trump para ser embajadora en su República Checa natal, citando su «libertad» y «vida perfecta».

«Me acaban de ofrecer ser embajadora de Estados Unidos en la República Checa, y Donald me lo dijo. Me dijo: ‘Ivana, si lo quieres, te lo doy'», dijo Trump en la entrevista. «Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero hacer, ir a donde quiera ir con quien quiera ir. Y puedo permitirme mi estilo de vida».

«OK, ¿por qué iría y diría adiós a Miami en invierno, adiós a Saint-Tropez en verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York?», continuó. «Tengo una vida perfecta».

Donald Trump lamenta la muerte de su exesposa Ivana 3:15 Hacia el medio día del 14 de julio de 2022, la Policía de Nueva York respondió a una llamada de emergencia y al lugar al lugar, en el Upper East Side, encontró a una «mujer de 73 años inconsciente y que no respondía».

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que respondió a un informe de un individuo que sufrió un paro cardíaco en la residencia, y la hora y el lugar de esa respuesta coincidieron con la ubicación que la policía de Nueva York asoció con Trump. El departamento de bomberos dijo que la víctima estaba muerta al llegar.

Ivana Trump tenía 73 años.

— Con información de Kate Bennett de CNN.

