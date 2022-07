¿Quién es Ulrich Körner? El nuevo CEO de Credit Suisse que llegará a «reestructurar» el banco de inversión

Entornointeligente.com /

A sus 59 años, Ulrich Körner muestra una trayectoria profesional ligada al mundo financiero. Tras casi una década en distintos cargos de Credit Suisse, esta semana fue nombrado su CEO.

De nacionalidad suiza-alemana, Körner hizo tiene estudios universitarios en finanzas, administración de empresas, derecho y ciencias sociales. Tras egresar y finalizar sus doctorados, en 1989 comenzó su carrera profesional como auditor en PwC Zúrich, para posteriormente pasar cinco años como consultor de gestión en McKinsey.

Fue en 1998 cuando Körner ingresó por primera vez a Credit Suisse como gerente de finanzas (CFO, su sigla en inglés) para Suiza. Allí, escaló alrededor de cuatro posiciones para ser luego ser nombrado director ejecutivo de la firma en ese país en 2006.

Desde 2009 a 2020, el rumbo laboral del ejecutivo lo llevó a uno de los principales competidores, el también suizo UBS , donde se desempeñó como director de operaciones del grupo (2009–2013), CEO para Europa, Oriente Medio y África (2011–2019), director ejecutivo de UBS Asset Management (2014-2019) y asesor senior del director ejecutivo de UBS Group (2019–2020).

Al término de este último cargo, Körner regresó a Credit Suisse como CEO de Asset Management y a partir del 1 de agosto de 2022 asumirá como CEO del grupo suizo en reemplazo de Thomas Gottstein con el objetivo de llevar adelante el «plan de reestructuración» y dejar atrás las polémicas que han afectado a la firma durante los últimos años.

«Tengo muchas ganas de trabajar con todos los colegas del banco y la junta directiva y dedicar toda mi energía para ejecutar nuestra transformación. Esta es una empresa desafiante, pero al mismo tiempo, representa una gran oportunidad para posicionar al banco para un futuro exitoso y desarrollar todo su potencial» , indicó Körner en un comunicado.

La experiencia de Körner A la fecha, la reputación financiera de Credit Suisse se ha visto envuelta en distintos escándalos como por ejemplo, el colapso del hedge fund Archegos Capital Management , la insolvencia de la firma de capital privado Greensill Capital , y la renuncia de Antonio Horta-Osorio de la presidencia tras ser acusado de violar las cuarentenas por el Covid-19.

Lo anterior, sumado a un contexto global cada vez más complejo por la inflación, ha derivado en una fuerte disminución de sus ingresos corporativos en el último año. Sólo en el segundo trimestre de 2022, la firma registró una pérdida de 1.590 millones de francos suizos (US$ 1.650 millones) .

En base a esto, el banco suizo elaboró un plan de «revisión estratégica integral» basado en reducir sus costos por debajo de US$ 15.673 millones, fortalecer su área de gestión de patrimonio global y evaluar opciones estratégicas para el negocio de productos titularizados , y así atraer capital de terceros.

Según indicaron los analistas de Citigroup en una nota a sus clientes, el nombramiento de Körner parecería sugerir una mayor desviación de la banca de inversión, ya que la decisión del banco suizo de «transformar el banco de inversión en un negocio orientado al asesoramiento y con poco capital parece ser similar a la estrategia adoptada por UBS en 2012».

Durante ese periodo, la empresa se habría alejado fuertemente de las operaciones de renta fija para acercarse a la gestión de patrimonio. Incluso, hoy su capitalización de mercado es casi cuatro veces mayor a la de Credit Suisse (US$ 55.742 millones vs US$ 14.940 millones).

En esta línea, el presidente de Credit Suisse, Axel P. Lehmann, afirmó que Körner «impulsará nuestra transformación estratégica y operativa , aprovechando las fortalezas existentes y acelerando el crecimiento en áreas comerciales clave», en base a su experiencia de transformar y construir grandes negocios.

