¿Quién es Orkun Kökçü, el capitán del Feyenoord que señaló a Santi Giménez por cobrar un penal?

El mexicano Santiago Giménez consiguió su primer gol en la Europa League cuando marcó desde los 11 pasos , sin embargo, el capitán del Feyenord, Orkun Kökçü, criticó al ‘Chaquito’ por no respetar el orden de cobradores.

En entrevista con ESPN Países Bajos, Kökcü arremetió contra Giménez por no dejarle el balón para cobrar el penal, al ser el turco la primera opción del cuerpo técnico para disparar.

«Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales). Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema», expresó.

Orkun Kökçü es uno de los mayores talentos del balompié turco, pero curiosamente, el centrocampista nunca ha jugado en la Primera División de Turquía al haberse formado futbolísticamente en los Países Bajos.

Orkun Kökçü con Santi Giménez atrás tras partido del Feyenoord Getty Images Kökçü nació el 29 de diciembre del 2000 en Haarlemm, ciudad que se encuentra aproximadamente a 15 minutos de Ámsterdam. El mediocampista inició su camino en el futbol dentro de las categorías juveniles del Stormvogels Jgd y posteriormente se unió al Groningen Youth , equipo con el cual estuvo tres años. En 2014, Orkun se unió a la cantera del Feyenoord y en 2018 debutó con el primer equipo.

La calidad de Kökçü lo ha llevado a ser vinculado con equipos de la Premier League y LaLiga . Según diarios ingleses, el turco es uno de los objetivos del Leicester y Arsenal mientras que prensa ibérica destacó que el Sevilla también lo tiene en su agenda.

A nivel internacional, Orkun decidió representar a Turquía y debutó con la Selección Mayor en septiembre de 2020. El centrocampista formó parte del combinado turco que disputó la Eurocopa en 2021 y también estuvo presente en el play-offs para la Copa del Mundo de Qatar que perdió Turquía ante la Selección de Portugal.

Orkun Kökcü , valorado por Transfermarkt en US$24,2 millones, tiene contrato con el Feyenoord hasta 2025, pero si el centrocampista mantiene su alto nivel podría unirse pronto a un equipo más importante de Europa.

