¿Quién es Leah Ashmore, la sucesora de Nadia Ferreira?

Entornointeligente.com /

El abogado Rolando Díaz, presidente de la Conacom , entidad que se dedica a analizar las condiciones de competencia real para beneficiar al consumidor, mencionó que la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), un gremio que agrupa a varios emblemas de combustibles, fue sancionada porque su representante declaró en los meses de febrero y mayo que «no había forma de no subir los precios» del carburante.

Sobre el punto, Díaz detalló que una autoridad de un gremio no puede instar a través de los medios de comunicación a aumentar los precios de los combustibles.

Cadipac es un gremio que aglutina a algunos emblemas mayoristas del sector de los combustibles.

Lea: Combustibles: «La lucha está en mantener los precios actuales y eso sería un logro», señala analista

Se busca no afectar economía de mercado En cuanto al motivo de la sanción, el funcionario explicó que se busca evitar como conducta según la Ley de defensa de la competencia, que se afecte a un sistema de mercado garantizado por la propia Constitución, que establece el régimen de economía de mercado.

Díaz resaltó que se presume una independencia entre los diferentes vendedores del producto. Esta independencia presupone que cada una tome decisiones sobre sus políticas comerciales en forma autónoma, no en atención de las decisiones que toman las demás.

Así las cosas, cuando van a fijar los precios, cada emblema debería hacer un análisis de su estructura de costos.

Lea: Precio de combustibles debe bajar, insiste analista

Costos tienen que ser diferentes Rolando Díaz subrayó que todas las empresas tienen una estructura de costos diferente, con capacidad de stock y proveedores diferentes. Por tanto, sus costos tienen que ser diferentes. En este sentido, no todas las subas y bajas se tienen que dar en el mismo momento.

Por eso, dijo Díaz, «hay un sinnúmero de factores que hacen que una recomendación colectiva como la que realizó Cadipac tenga que ser reprochable».

«Ellos argumentan que fue solo una opinión, pero cuando opina así alguien que conoce esos datos y se dirige a las demás empresas que conforman el gremio es una conducta reprochable, porque no es una opinión solamente, sino una recomendación «, destacó el funcionario.

Más info: Petropar y privados hacen «la vista gorda» a la baja de precios de los combustibles

Empresas no están sancionadas, aún No obstante, aclaró que el agente económico que fue sancionado fue el gremio, no las empresas.

Otro tema a definir si existe ilícito también por parte de empresas, en el caso de que estas efectivamente se estén poniendo de acuerdo en subir precios, «ya sería otro ilícito concurrencial», explicó.

Díaz resaltó que la Conacom tiene por objetivo que las empresas realmente compitan.

Además: No están dadas las condiciones para la baja de precio de combustibles, aseguran

Si hay acuerdo no hay incentivo «Cuando las empresas no están de acuerdo con las demás, y están compitiendo hay una tendencia natural a que los productos sean de mejor calidad y al mejor precio posible. Tiene que haber ganas de ‘robarle’ clientela al competidor, si todos nos ponemos de acuerdo no habría ningún incentivo para el comprador «, expresó el funcionario.

En otro punto advirtió que si una empresa con posición dominante vende por debajo de costos , está incurriendo en precios predatorios, un ilícito que desplaza a los competidores de forma ilegal.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com