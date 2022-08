¿Quién es Henry Kaufman? El «Dr. Doom» de Wall Street que predijo hace 40 años uno de los mercados alcistas más largos de EEUU

Entornointeligente.com /

Fue durante la mañana del 17 de agosto de 1982 cuando el economista jefe del banco de inversión Salomon Brothers, Henry Kaufman , publicó uno de sus tradicionales memos. En esa ocasión, predijo el fin del sentimiento bajista que rodeaba a los mercados y se daría espacio para recibir nuevamente al toro, es decir, una tendencia alcista.

Detalló que en el corto plazo ocurriría una caída sustancial de la tasa de interés. En los próximos 12 meses los bonos del gobierno de EEUU a largo plazo caerían desde 12,75% a un rango entre 9% y 10%, y que la tasa de fondos federales lo harían de un 10% a un mínimo de 6% o 7%.

«Alguien en la mesa de operaciones de One New York Plaza se comunicó con nosotros por teléfono. El mercado de bonos se estaba recuperando considerablemente y, aunque el mercado de valores aún no había abierto, estaba listo para abrir significativamente más alto» , relató Kaufman en uno de sus libros.

«Después de que los bonos del Tesoro se negociaran en la Bolsa de Comercio de Chicago, solo tardaron 15 minutos en alcanzar su límite diario de dos puntos después de que comenzara la negociación allí a las 9:00 am. El comercio de acciones también aumentó inmediatamente después de la apertura», añadió.

El «gurú» A sus 94 años, el economista de nacionalidad alemana hoy continúa en la senda financiera como presidente de su propia firma fundada en 1988, Henry Kaufman & Company , la cual se especializa en consultoría económica y financiera, así como oficina de inversión familiar.

Anteriormente, se desempeñó como economista dentro del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, para posteriormente pasar 26 años en Salomon Brothers. Igualmente, Kaufman fue director de Lehman Brothers.

En su paso por Salomon el economista recibió el apodo de «Dr. Doom» debido a su mirada pesimista y constantes críticas a las políticas gubernamentales. Un apodo que también está asociado al supervillano de Marvel Cómics del mismo nombre que tuvo su primera aparición en 1962.

«Tuve opiniones bajistas durante mucho tiempo. Cuando cambié de opinión, indujo una reacción», dijo Kaufman en una entrevista a Financial Times.

Nuevas proyecciones Hoy, el «Dr. Doom» de Wall Street atrae nuevamente las miradas de los inversionistas. Esta vez, con una nueva mirada sobre el futuro de la inflación en Estados Unidos y el rol de la Reserva Federal.

Según detalló a FT, Kaufman está esperando que la Fed «actúe con valentía» y logre sorprender al mercado , ya que estaría bastante lejos de la administración de Paul Volcker, quien aumentó agresivamente las tasas de interés para combatir la inflación entre 1970 y 1980.

«Hoy, la tasa de inflación es más alta que las tasas de interés. En ese entonces, las tasas de interés eran más altas que las tasas de inflación. Es toda una yuxtaposición. Tenemos un largo camino por delante. La inflación tiene que bajar o las tasas de interés subirán» , agregó.

Respecto a la renta variable, agregó que los precios de las acciones estadounidenses «no están muy lejos» de su máximo del año pasado y podrían verse impulsadas ​​por un mayor progreso en la lucha mundial contra el Covid-19.

No obstante, explicó que, a diferencia del escenario de 1982, hoy es difícil hacer predicciones en circunstancias tan «difusas».

